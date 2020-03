Ford, Bmw e Toyota, rating in caduta nell’automotive

Il declassamento da parte di S&P di Ford, che la condanna quindi ad un elevato rendimento per finanziarsi sui mercati, renderà la casa automobilistica il principale emittente nell'indice Bloomberg Barclays, davanti all’attuale primo emittente, vale a dire la combinazione tra Charter e Kraft Heinz. Con circa 27 miliardi di dollari di scadenze del debito entro la fine del 2021 e al momento un accesso limitato ai mercati non garantiti, gli obbligazionisti potrebbero dover considerare la subordinazione strutturale.

Non riparte la produzione in Usa (anche per Fca)

Intanto due giorni fa era arrivata la notizia che, diversamente da quanto annunciato in precedenza, Ford ha deciso di non riavviare la produzione negli impianti nord americani. Lo ha detto la casa automobilistica di Detroit in un comunicato. «Alla luce degli ordini emessi da vari governi di rimanere e lavorare da casa, Ford non ha intenzione di riavviare gli stabilimenti negli Stati Uniti, in Canada e in Messico lunedì 30 marzo, come inizialmente sperato», ha scritto l'azienda. Ford ha aggiunto che sta valutando «varie opzioni» e che sta lavorando con i sindacati per determinare il «momento ottimale» per riprendere la produzione di veicoli.

A Ford si è aggiunta Fca, la cui apertura degli impianti negli Stati Uniti e in Canada slitterà almeno fino al 14 aprile. Per quanto riguarda le operazioni in Messico, il gruppo ha detto che queste saranno «soggette a un annuncio separato».

Bmw e le altre alle prese con Moody’s

Bmw, la casa automobilistica europea con il miglior profilo creditizio, è scesa di un livello ad A2, mentre il rating Ford è sceso a Ba2, un altro gradino. Moody's ha messo in revisione General Motors Co. insieme a Daimler AG, Jaguar Land Rover Automotive Plc, PSA, Renault SA, Volkswagen AG, Volvo Car AB e McLaren Holdings Ltd. In Giappone, Toyota, Nissan Motor Co. e Honda Motor Co. sono stati declassati giovedì.

La rapida diffusione dell'epidemia, il peggioramento delle prospettive economiche, il calo dei prezzi del petrolio e il calo dei prezzi delle attività stanno «creando uno shock creditizio grave ed esteso», ha scritto Moody’s in una nota. «Gli effetti creditizi combinati di questi sviluppi non hanno precedenti»