Ford Sync 4, ora l'auto impara a conoscere il guidatore

Iper connesso, gestibile da remoto e capace di apprendere i comportamenti del guidatore. Sono queste le principali caratteristiche del nuovo sistema infotainment Ford Sync 4, introdotto per la prima volta sul suv elettrico Mustang Mach-E. La novità principale arriva dalla capacità di apprendere i comportamenti dell'utilizzatore per poi fornire suggerimenti personalizzati. Grazie alla combinazione tra riconoscimento vocale convenzionale, machine-learning e ricerca su internet, il Ford Sync di ultima generazione fornisce suggerimenti tempestivi che consentono di risparmiare tempo sulla base delle esperienze precedenti. Inoltre la nuova funzione di configurazione remota del veicolo (Remote Vehicle Setup) permette ai proprietari di preconfigurare le impostazioni dell'auto da casa, impostando ad esempio le modalità di guida o i colori dell'abitacolo.

Nuovo Ford Sync 4, ampia personalizzazione

Il nuovo Ford Sync consente di personalizzare oltre 80 impostazioni del veicolo nella Mustang Mach-E, dalla temperatura a bordo, alla posizione del sedile all'illuminazione ambientale. Il Sync 4 è in grado anche di identificare i singoli conducenti attraverso il loro smartphone o portachiavi e applicare le loro impostazioni mentre si avvicinano alla vettura. All'interno della Mustang Mach-E il sistema è abbinato ad uno schermo touch full Hd da 15.5 pollici. Se da una parte la console è ampia e intuitiva, semplificando così la lettura, dall'altra l'interfaccia è stata ridotta per fornire informazioni in modo e ridurre le distrazioni. Nello specifico sono presenti tutti i comandi touch, pinch, zoom e rotazione, mentre un riquadro specifico consente la regolazione rapida del volume per la musica o le chiamate in conferenza. La navigazione è stata riprogettata in modo che i conducenti non siano mai a più di un tocco da qualsiasi applicazione, informazione o comando. Grazie all'ampio schermo è possibile visualizzare contemporaneamente diverse applicazioni.

Controllo da remoto

I proprietari di Mustang Mach-E saranno in grado di preconfigurare molte caratteristiche prima della consegna. Remote Vehicle Setup è una nuova funzionalità che permette di creare un profilo personalizzato, salvare luoghi come l'ufficio e la palestra e identificare le stazioni di ricarica nelle vicinanze. La configurazione avviene solo online o con FordPass, l'app dedicata ai proprietari di veicoli Ford. Il profilo di personalizzazione è memorizzato nel cloud. Quindi, quando il proprietario prende le chiavi e abbina il proprio smartphone con la vettura, le impostazioni vengono trasferite al veicolo dicendo così addio a noiose configurazioni iniziali. Tramite gli aggiornamenti Over the Air, la personalizzazione delle preimpostazioni avverrà prima della consegna del veicolo. Su Mustang Mach-E è possibile anche aprire la vettura utilizzando lo smartphone, grazie alla funzione Phone as a Key.

Riconoscimento vocale intelligente

Il Ford Sync 4 offre un riconoscimento vocale avanzato che assicura maggiore concentrazione alla guida. Il sistema comprende il linguaggio quotidiano in 15 lingue, consentendo ai proprietari ai proprietari di parlare al loro veicolo proprio come farebbero con un passeggero. Per fornire le migliori risposte, il sistema di nuova generazione integra l'intelligenza di bordo con i risultati delle ricerche su internet. Sul fronte di Apple Car Play e Android Auto arriva l'utilizzo senza cavo, i controlli vocali e l'integrazione sull'ampio schermo con altre app del sistema Sync 4 come radio o navigazione.

Gestione della ricarica

Il nuovo sistema migliora anche l'esperienza di guida per i conducenti di veicoli elettrici, consigliando dove e quando ricaricare durante i viaggi fornendo al tempo stesso prezzi e disponibilità in tempo reale delle stazioni di ricarica. La tecnologia Intelligent Range fornisce informazioni aggiornate sull'autonomia del veicolo a zero emissioni, in base fattori come il traffico, le condizioni meteo e del manto stradale e analizzando i dati ricevuti da altri veicoli elettrici Ford che percorrono la stessa strada.