Ford taglia di 10mila dollari il prezzo del suo pickup elettrico

1' di lettura

Ford Motor ha annunciato oggi che ridurrà notevolmente il prezzo di listino dei suoi pickup elettrici F-150 Lightning. La casa automobilistica ha comunicato che i prezzi di alcune delle versioni più costose del Lightning scenderanno di quasi 10.000 dollari. I prezzi di tutte le versioni, inclusa la Platinum - la più accessoriata - saranno tagliati di almeno 6.000 dollari rispetto a quelli di marzo. Ford aveva alzato i prezzi diverse volte, dal debutto del Lightning elettrico nel 2021. Negli ultimi mesi, Ford ha lavorato per aumentare la produzione e ridurre i costi delle batterie. In questo momento, il titolo di Ford perde l’1,2% nel premercato.

La mossa della casa di Detroit arriva nel mezzo di una guerra dei prezzi iniziata da Tesla qualche mese fa. Nel trimestre tra marzo e giugno, le vendite di veicoli elettrici di Ford sono diminuite del 2,8%.

«Poco dopo il lancio dell’F-150 Lightning, il rapido aumento dei costi dei materiali, i vincoli di fornitura e altri fattori hanno fatto lievitare il costo del camion EV per Ford e per i nostri clienti», ha dichiarato Marin Gjaja, Chief Customer Officer di Ford Model e.

«Abbiamo continuato a lavorare per migliorare l’accessibilità e la convenienza, per contribuire ad abbassare i prezzi per i nostri clienti e ridurre i tempi di attesa per il loro nuovo F-150 Lightning».