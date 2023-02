Ford taglierà 3.800 posti di lavoro in Europa: la scure dell’auto elettrica

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Ford ha annunciato i prossimi passi nel piano di trasformazione della sua attività europea per rispondere alla rapida evoluzione delle condizioni di mercato e al crescente numero di concorrenti nel settore dei veicoli elettrici (Bev).

L’azienda ha così delineato le azioni che daranno nuovo ossigeno alle sue attività nel Vecchio Continente e le consentiranno di competere in modo redditizio con una nuova line-up di veicoli passeggeri, estendendo anche la posizione di Ford Pro nel settore dei veicoli commerciali.

Le azioni annunciate allineano l’organizzazione di sviluppo del prodotto e le funzioni amministrative in Europa, con una gamma di prodotti ridotta, più mirata e sempre più elettrica. I piani includono anche l’eliminazione entro i prossimi tre anni di circa 3.800 posti di lavoro, allo scopo di creare una struttura dei costi più snella e competitiva. In questo ambito i tagli per le funzioni amministrative, marketing, vendita e distribuzione comportano l’eliminazione di circa mille posizioni.

Ford si impegnerà ora nella consultazione con le parti sociali in tutta Europa con l’intento di raggiungere i tagli attraverso programmi di licenziamento volontario. Questi cambiamenti sono guidati dalla transizione verso propulsori 100% elettrici e dalla ridotta complessità del veicolo. Il marchio dell'Ovale Blu manterrà un’organizzazione ingegneristica di circa 3.400 ruoli in Europa, incentrata sulla progettazione e lo sviluppo dei veicoli nonché sulla creazione di servizi connessi.