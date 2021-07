Ford Tourneo Connect 188 unità

Un “van” con la guidabilità, il comfort e la raffinatezza di una vettura tradizionale. Tourneo Connect è caratterizzato dall'ampio spazio utilizzabile e dalla completezza della dotazione di tecnologie Ford per la sicurezza e l'assistenza alla guida, come l'Active City Stop, il sistema di connettività ed i comandi vocali avanzati SYNC. Tourneo è disponibile anche nella versione Connect7 a sette posti con porte scorrevoli posteriori scorrevoli e completa configurabilità dello spazio a bordo arricchito di numerosi vani portaoggetti intelligentemente ricavati nell'abitacolo come le innovative cappelliere simili a quelle degli aerei.

Per saperne di più clicca sul listino

http://listino.motori24.ilsole24ore.com/auto-prezzi/ford/tourneo-connect/



