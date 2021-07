Ford Tourneo Courier 192 unità

È il più piccolo della famiglia Ford Tourneo, il Courier, una soluzione intelligente soprattutto per la versatilità d’uso oltre che pensato espressamente la famiglie in cerca di spazio a dei prezzi accessibili, ma anche per chi ha uno stile di vita attivo ed è, dunque, alla ricerca di soluzioni utili ad assecondarlo. Il Courier offre un bagagliaio di 708 litri di base, ma fino a 1656 litri, 60 in più rispetto ai principali concorrenti e garantisce grande spazio di accesso ai sedili posteriori grazie alle doppie porte scorrevoli. Il Courier ha introdotto inediti livelli di sicurezza nel settore delle vetture multispazio, grazie a dotazioni di serie che comprendono airbag frontali, laterali e a tendina, avvisi per le cinture di sicurezza anteriori e posteriori, punti di aggancio Isofix, controllo della velocità con limitatore di velocità, controllo elettronico di stabilità, controllo della trazione, sistema antiribaltamento e di stabilità del traino con gancio di traino Ford installato di fabbrica e monitoraggio della pressione delle gomme. A bordo del Tourneo Courier è disponibile inoltre l’airbag per le ginocchia del guidatore oltre al sistema di connettività e comandi vocali avanzati Sync con Emergency Assistance Sync con in aggiunta la docking station MyFord Dock permette inoltre di ricaricare smartphone, tablet e navigatori. Si potrà, inoltre, dotare il Tourneo Courier di telecamera posteriore, mentre entro fine anno il Sync verrà integrato con la funzione AppLink, per il controllo vocale di una serie di app per smartphone e tablet.

