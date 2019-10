Ford tracolla sul mercato Usa: auto -30%. Il titolo accusa il colpo Il costruttore di Dearborn il 23 ottobre presenterà i risultati globali del terzo trimestre. Per ora sconta la fase di transizione e di rinnovamento della gamma che dal 2020 vedrà scendere in campo il nuovo crossover compatto Puma e la nuova versione della Kuga di Alberto Annicchiarico

Ford Motor (brand Ford più Lincoln) ha chiuso il terzo trimestre del 2019 con immatricolazioni totali pari a 580.251 vetture negli Stati Uniti, in calo del 4,9% rispetto allo stesso periodo del 2018. Le auto hanno subito un tonfo annuo del 29,5% a 77.231 (il marchio Ford da solo ha fatto anche peggio: -31%). I truck hanno registrato un rialzo dell'8,8% a 309.920 unità.

I Suv hanno lasciato sul terreno il 10,5% a 193.100 unità. A livello di marchio, Ford ha visto un calo del 5,6% a 552.317 vetture; Lincoln ha registrato un incremento dell'11,7% a 27.934 unità. Il titolo ha perso fino al 4% a Wall Street per poi ritracciare, mentre lo S&P 500 ha lasciato sul parterre meno del 2.

Ford il 23 ottobre presenterà i risultati globali del terzo periodo dell’anno. Per ora sconta la fase di transizione e di rinnovamento della gamma che a partire dal 2020 vedrà scendere in campo il nuovo crossover compatto Puma e la nuova versione della Kuga. Anche l’Ovale Blu sta spostando il focus della produzione sui suv e il crollo nel terzo trimestre dell’Explorer, suv che negli Usa dovrebbe garantire elevati margini, è stato spiegato con i ritardi nella produzione. Negli ultimi tre mesi dell’anno, secondo la casa di Dearborn (Michigan), la disponibilità di Explorer «non dovrebbe essere un problema».

Ford, secondo produttore di automobili made in Usa (dopo Gm e davanti a Toyota), procede così il suo non semplice percorso di rilancio, caratterizzato da un programma di profonda ristrutturazione in Europa. Con Volkswagen il gruppo guidato dal ceo Jim Hackett ha annunciato in luglio un rafforzamento dell’alleanza che, avviata con i veicoli commerciali, è stata estesa ad auto elettriche e guida autonoma. I primi risultati si vedranno, su strada, solo dal 2022.