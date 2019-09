Ford in trattative con Volkswagen per sviluppare un secondo EV in Europa

1' di lettura

Ford Motor potrebbe costruire più di un veicolo elettrico basato sulla piattaforma MEB del gruppo Volkswagen ha dichiarato il presidente di Ford Europa Stuart Rowley al quotidiano tedesco Handelsblatt. Lo sviluppo di un solo modello renderebbe l'operazione finanziariamente insensata e una decisione sulla realizzazione di un secondo modello potrebbe accadere presto. «Sì, ne stiamo parlando» ha dichiarato Rowley al giornale. Ford ha dichiarato a luglio che utilizzerà la piattaforma EV di Volkswagen per progettare un nuovo veicolo elettrico per le sue operazioni europee. La casa automobilistica ha dichiarato che prevede di consegnare più di 600.000 veicoli basati su MEB in Europa per un periodo di sei anni a partire dal 2023.

Volkswagen ha investito 7 miliardi di dollari nella sua architettura MEB dal 2016. Prevede di utilizzare la piattaforma per realizzare circa 15 milioni di auto per i suoi marchi Volkswagen, Audi, Škoda e Seat, con autovetture a tre e cinque porte, berline, crossover e minivan nel prossimo decennio.