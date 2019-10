Forever 21 verso la bancarotta: era la risposta Usa al fast fashion europeo La società ha chiesto il «Chapter 11», anticamera del fallimento: a breve saranno centinaia di punti vendita di Giulia Crivelli

2' di lettura

C’è stato un tempo – molto recente – in cui chi andava a New York o in altre città americane, partiva spesso con la lista di acquisti da fare per figlie delle amiche (o amiche che vogliono assomigliare alle figlie adolescenti). Meta: Forever 21, la risposta americana al fast fashion europeo, che infatti in Europa era sbarcato con molta cautela (in Italia non è mai arrivato, anche se si poteva visitare il sito, abilmente disponibile anche nella nostra lingua, come mostra lo screenshot dell’homepage nella foto in alto).

Fine della corsa

Dopo anni di aperture a raffica e fatturato in crescita, la corsa si è bruscamente interrotta con la richiesta, domenica sera, dell’ammissione al Chapter 11, la procedura che protegge alcuni creditori ma è un’anticamera certa del fallimento, secondo la legge americana. Come già successo in passato ad altri marchi e relative catene di monobrand, i negozi sono stati chiusi da un giorno con l’altro e molte persone licenziate con poche ore di preavviso. «Forever 21 Goes Bust, Adding 178 Stores to Retail Apocalypse», titolava l’agenzia Bloomberg questa mattina: «Forever 21 finisce a gambe all’aria e aggiunge 178 negozi al bilancio dell’apocalisse del retail». Toni catastrofici a parte, il segnale non è da sottovalutare, indica che il modello di aperture a raffica di monomarca non funziona più. Altro fattore è il prezzo dei capi, paradossalmente; certo, con 100 euro da Forever 21 si usciva con sacchetti pieni. Ma questo eccesso di offerta di prodotto a basso costo sembra non essere più in linea con lo spirito degli adolescenti che da qualche tempo danno fiducia a Greta e alla filosofia di uno stile di vita (e di consumo) diverso.

La situazione attuale

Nell’ambito della procedura di fallimento (simile al nostro concordato), Forever 21 chiuderà fino a 178 punti vendita negli Stati Uniti e 350 in tutto a livello globale (il totale dei negozi esistenti è di circa 800). «Quello che ci auguriamo raggiungere con la richiesta del Chapter 11 è semplificare le cose in modo da poter tornare a a fare quello che facciamo meglio», ha detto l’amministratore delegato di Forever 21, Linda Chang, in quello che sembra un esempio perfetto di wishful thinking. L’azienda – scrive Bloomberg – ha 6.400 dipendenti full time e 26.400 part time. A pagare il prezzo più alto in questa fase sarà il Canada, dove verranno chiusi tutti e 40 i punti vendita sparsi per il Paese, con conseguente licenziamento di 2mila persone.

Passaggio generazionale

Linda Chang è figlia di Do Won e Jin Sook Chang, che fondarono Forever 21 negli anni 1980 dopo essere arrivati in California dalla Corea del Sud. La catena è decollata a metà degli anni Novanta ma da qualche anno mostrava segni di rallentamento. Segnali lanciati dai “centennial” (o generazione Z, i nati dopo il 1998) che Linda Chang, millennial, sembra non essere riuscita a cogliere.