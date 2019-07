Forfait e sconti, chi guadagna nella «guerra» fiscale tra gli Stati europei di Alessandro Galimberti

(Marka)

3' di lettura

Non è tanto, e soprattutto non è solo una questione di aliquote. Se l’Europa comunitaria in campo fiscale è terra di dumping (l’ultimo copyright sul tema è del neo presidente dell’Antitrust, Roberto Rustichelli) il motivo non è nella tabella dei differenziali delle aliquote tra paese e paese (pubblicata a lato).

Certo, il 12,5% della corporate tax “ufficiale” dell’Irlanda, il 17% del Lussemburgo o il 19% del Regno Unito sarebbero di per sé già attrattivi e buoni motivi di delocalizzazione fiscale rispetto al 24% dell’Ires italiana, ma per esempio nulla aggiungono in termini di competitività rispetto al 15 per cento della flat tedesca (a cui però bisogna aggiungere il 14,8% a beneficio dei Lander).

La chiave dell’appeal fiscale dei sistemi paese – che in sedi meno accademiche viene definito più prosaicamente tax haven, paradiso – è in realtà il corredo della legge ufficiale, quello che generalmente non si vede, non si nota e anzi viene accuratamente opacizzato. Perché se l’aliquota rappresenta la frazione di ciò che lo Stato si prende dagli utili delle imprese su cui ha giurisdizione, nulla vieta al legislatore di stabilire che cosa sia imponibile e cosa no; alcuni paesi per esempio applicano dei forfait per determinate attività e, talvolta congiuntamente, anche dei parametri fissi su cui applicare l’imposta (per intenderci, un meccanismo simile al reddito catastale, noto e apprezzato calmieratore della tassa).

IL CONFRONTO IL CONFRONTO

Non solo. Per più di 20 anni il solito gruppo di endo-paradisi comunitari ha proposto alle multinazionali dei ruling in funzione attrattiva, veri e propri accordi secretati che in alcuni casi (Irlanda/Apple, Lussemburgo/Amazon) finivano per neutralizzare completamente l’imposta dovuta. Oggi, dopo la disclosure su quei ruling e le iniziative dell’Antitust Ue – che ha chiesto 14,3 miliardi a Apple, 282,7 milioni ad Amazon ec c. – simili iniziative sono vietate, o meglio, devono essere notificate ai Paesi che subirebbero un diretto danno fiscale da sirene tributarie sin troppo amorose.

Il vero asso utilizzato da alcune amministrazioni, in particolare quella britannica, è però la ritenuta sui dividendi. La Gran Bretagna infatti considera assolutamente neutra l’operazione, sia in entrata sia in uscita dal Paese, consentendo per esempio alle holding di raccogliere e poi distribuire i dividendi ai soci ovunque siano, senza alcuna preoccupazione di compliance fiscale.