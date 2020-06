Forfait, gare e risposte veloci: così l’azienda sceglie lo studio legale

I general counsel continuano a chiedere di migliorare la pianificazione delle spese, a partire dal preventivo iniziale, e di passare dal compenso orario a forfait omnicomprensivi. Meglio se in studi specializzati per materia (39%), rapidi nelle risposte (26%) e in generale attenti a comunicazione e interazione tra referenti interni ed esterni. In altre parole, come afferma il presidente Aigi, Giuseppe Catalano, si chiede di «esserci in ogni momento».

Si valuta così il servizio reso, anche durante la crisi sanitaria. «Gli studi legali con i quali solitamente ci confrontiamo hanno dimostrato di aver saputo affrontare l’emergenza con grande proattività – continua Catalano -. Da una rilevazione empirica, quelli più strutturati hanno dato ottima prova di “resilienza”, riuscendo a rimanere aggiornati sulle tante novità normative introdotte».

La selezione

Più di un mandato su due viene affidato senza procedure rigide, con il coinvolgimento anche di figure diverse dal general counsel e l’organizzazione di gare e beauty contest. Cresce il ruolo del procurement nella fase di scelta, a volte solo per la creazione di un panel di studi (7% del totale). L’obiettivo è far prevalere criteri oggettivi - quali il prezzo, l’esperienza specifica - rispetto a elementi più soggettivi come la collaborazione del team con la squadra interna. In più, sottolinea Gaia Francieri, socia fondatrice Mopi, «le persone sono sempre più attente a tematiche sociali come il rispetto dell’ambiente, l’attenzione alla diversità, la restituzione alle comunità e questo ovviamente traspare nel processo di selezione». Sostenibilità aziendale che si riverbera nelle richieste ai propri fornitori: «Non è raro – spiega la Francieri - che nei processi di gara vengano richiesti documenti quali la policy ambientale, il codice etico o le azioni per favorire il gender balance».