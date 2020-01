Partite Iva, la stretta del Fisco sulla flat tax parte già dal 2019 Così il sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze, Cecilia Guerra: niente forfettario per chi nel 2019 ha avuto più di 30mila euro di lavoro dipendente di Enrico Bronzo

Partite Iva, cosa rischia chi ha scelto la flat tax

2' di lettura

La stretta del Fisco sulle partite Iva parte già dal 2019. L’attesa dei forfettari sembra avere fine. Con un chiarimento arrivato a margine di un convegno organizzato il 23 gennaio dall’Anc, il sottosegretario all’Economia, Cecilia Guerra, ha detto che le modifiche al regime forfettario introdotte dalla legge di Bilancio 2020 sono già in vigore.

Guerra ha precisato che il requisito di non avere percepito «nell’anno precedente» redditi da lavoro dipendente - o assimilati - oltre 30mila euro vale per il 2019. Non si applicano, cioè, i principi dello Statuto del contribuente - come invece avanzato in alcune interpretazioni nei giorni scorsi - in quanto non si tratta di nuovi adempimenti.

Ricapitolando, chi nel 2019 ha superato questo limite è fuori dal regime forfetario già dal 1° gennaio 2020.

Così una settimana fa

Lo scorso 17 gennaio il Governo si era preso una settimana di tempo per rispondere ai quesiti del Movimento 5 Stelle e della Lega sulla possibilità di far slittare al 2021 l’operatività dei nuovi limiti di accesso alla flat tax del 15% per chi ha ricavi fino a 65mila euro. Il sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa (M5S), intervenendo in commissione Finanze, aveva chiesto tempo in attesa di un ulteriore approfondimento dei tecnici del Mef e dell'agenzia delle Entrate.

Per venire incontro a tutti quei contribuenti che non sono certi di non aver oltrepassato i 30mila euro di redditi da lavoro dipendente, e che potranno verificarlo solo con la Certificazione unica di marzo, il sottosegretario aveva accennato alla possibilità di accettare quale verifica del limite dei 30mila euro anche la somma dei cedolini o buste paga targati 2019. «Possibilità che - sempre secondo Villarosa - potrebbe essere “ufficializzata” con un’apposita circolare».