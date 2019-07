Forfettari e imprese sociali tra gli esclusi dall’obbligo a cura di Giorgio Gavelli

IL QUESITO

Quali sono le cause di esclusione dagli Isa e come vanno indicate nel modello Redditi?

Un piccolo restyling all’insegna della semplificazione per le cause di esclusione dagli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa). I contribuenti (imprese e lavoratori autonomi) trovano nelle istruzioni al modello Redditi un elenco delle cause di esclusione dagli Isa che, per molti versi, ricalca quello già noto ai fini degli studi di settore. Ma, in molti casi, l’esclusione non si accompagna più all’obbligo di compilazione che era previsto per gli studi. Vediamo nel dettaglio, rammentando che la base normativa è il comma 6 dell’articolo 9-bis del Dl 50/2017, più i provvedimenti ministeriali che hanno dato un volto concreto agli Isa.

Le cause di esclusione che vanno indicate, con un codice, nel primo rigo dei quadri RE, RF e RG sono:

inizio attività nel corso del periodo d’imposta;