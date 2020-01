Forfettari, occhi puntati sui nuovi vincoli

(ANSA )

Tra le novità che potrebbero far uscire anzitempo dal regime forfettario molti lavoratori autonomi (richiedendo inoltre l’attivazione di formalità immediate come la fatturazione elettronica) da valutare la reintroduzione del vincolo costituito dal possesso nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente o assimilati al lavoro dipendente di importo eccedente 30mila euro. Da verificare anche il limite di costi di lavoro non superiori a 20mila euro, in precedenza non previsto.