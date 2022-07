Forfettari, primo appuntamento con e-fattura ed esterometro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Due giorni ancora per la trasmissione allo Sdi della fattura elettronica immediata relativa alle operazioni effettuate (in senso Iva) il 1° luglio scorso. Il termine ultimo di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione riguarda per la prima volta anche gli operatori forfettari e gli altri soggetti in “regime di franchigia” (secondo la terminologia comunitaria) e quindi anche gli operatori in regime di vantaggio e quelli nel regime opzionale di cui alla legge 398/1991. Per questi soggetti, infatti, il Dl 36/2022 (convertito nella legge 79/2022) ha disposto la soppressione dell’esonero dall’e-fattura, qualora abbiano superato nell’anno precedente un volume di ricavi/compensi, ragguagliato ad anno, di 25mila euro.

Resta fissato al 15 del mese successivo a quello d’effettuazione dell’operazione il termine finale per l’emissione della fattura differita in presenza dei presupposti di cui all’articolo 21, comma 4, lettera a), Dpr 633/1972 (Ddt per le cessioni di beni e idonea documentazione per le prestazioni di servizi).

Fattura differita per operazioni effettuate a giugno

Stante la formulazione dell’articolo 18 del Dl 36/2022 si potrebbe dedurre che non vadano necessariamente documentate con e-fattura le operazioni effettuate a giugno e per le quali si decida di emettere fattura differita entro il 15 luglio. Infatti, l’articolo 18 citato – al comma 2 – si limita a eliminare dal testo dell’articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015 l’esonero dalla fatturazione elettronica per i forfettari e i soggetti assimilati e – al comma 3 – dispone che tale soppressione si applica dal 1° luglio.

Premesso che, per i forfettari, la facoltà di emettere fattura elettronica è sempre ammessa – ed è anzi consigliabile –, servirebbe un chiarimento ufficiale sulla possibilità di non fare la e-fattura nel caso di operazioni effettuate a giugno per cui si emetta fattura differita entro il 15 luglio. Non pare infatti così scontato che possa mutuarsi quanto affermato nella Faq 20/2018 in vista dell’avvio generalizzato della fatturazione elettronica, dato che la norma (articolo 1, comma 916, legge 205/2017) si riferiva espressamente alle fatture emesse dal 1° gennaio 2019.

Le note di variazione emesse dal 1° luglio

Della Faq 20/2018 si ritiene che sia invece condivisibile il principio per cui dev’essere elettronica la nota di variazione emessa dal 1° luglio, ancorché riferita a un’operazione precedente documentata con fattura cartacea.