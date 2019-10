Partite Iva, flat tax maggiorata a rischio per 1 professionista su 10

Se si scava più in profondità, si vede che un possibile addio al forfait maggiorato rischia di essere molto più pesante per i professionisti senior. Per tutte le categorie monitorate, le fasce d’età più colpite sono quella dai 41 ai 50 anni (commercialisti, periti industriali) e quella dai 51 ai 65 anni (avvocati, consulenti del lavoro, geometri e iscritti all’Epap). Notevole anche l’impatto per gli over 65, mentre nella fascia degli under 30 – tipicamente con magri introiti – i potenziali esclusi non arrivano quasi mai all’1 per cento.

L’effetto sul territorio

La Lombardia non è tra le regioni più interessate al forfait extra large, perché tende ad avere molti contribuenti nella fascia oltre i 100mila euro. Più coinvolte, invece, aree con redditi medio-alti del Centro-Nord, come la Valle d’Aosta, il Trentino Alto Adige, le Marche e il Piemonte. Discorso a parte per il Sud, dove pochi superano la soglia dei 100mila euro e il possibile addio al forfait rischia di ricadere sulla pattuglia dei contribuenti con i redditi maggiori.

Al di là della delusione degli esclusi, l’abolizione della flat tax al 20% permetterebbe di troncare sul nascere le contraddizioni di un regime che non prevede l’applicazione dell’Iva e che comporta un tax rate facilmente dimezzato rispetto all’Irpef (da una parte, aliquota piatta al 20%; dall’altra, Irpef almeno al 41%, pur con deduzioni e detrazioni, cui aggiungere addizionali, Irap e Iva). Uno “scalone”, insomma, che potrebbe incentivare le furbizie (per rientrarvi) o frenare la crescita dimensionale (per non uscirne).