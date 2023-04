Forfora, perché uno shampoo Dercos è l'ideale per eliminarla

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Scagliette bianche che cadono “a neve” sulle nostre spalle, oppure giallastre e coriacee che si incagliano alle radici e lungo i capelli provocando prurito e, purtroppo, un sicuro imbarazzo: è la forfora, secca nel primo caso su un cuoio capelluto disidratato, grassa nell'altro, poiché un eccesso di sebo fa proliferare un fungo, la Malessezia furfur, su una testa unta e spesso arrossata.

Si tratta di una problematica piuttosto comune del cuoio capelluto che, secondo il prestigioso International Journal of Trichology riguarda la metà dell'umanità, soprattutto uomini fino alla prima età adulta.

Non è solo un imbarazzante inestetismo ma una situazione su cui incidono diversi di fattori esposomici, ovvero dalla combinazione di molteplici fattori: ambientali, comportamentali e ormonali.



Molte persone credono che sia causata da una scarsa igiene poiché rende i capelli opachi e spenti. In realtà un lavaggio troppo frequente rischia di indebolire ancora di più la naturale barriera del cuoio capelluto accelerando l'insorgenza della forfora stessa.

Il modo più efficace per trattarla e controllarla è la combinazione tra uno stile di vita equilibrato e l'utilizzo di shampoo antiforfora che oltre a combattere la forfora ne impedisca la ricomparsa. Per ottenere i migliori risultati è necessario seguire le indicazioni dei dermatologi ma, più in generale, possiamo dire che una dieta povera di vitamine e sali minerali oppure periodi prolungati di stress fisico ed emotivo possono incidere sulle cause che provocano l'insorgenza della forfora.



Molte persone riferiscono di notare un aumento della forfora nei periodi di alimentazione disordinata. Allora sarà corretto stare alla larga dal junk-food, dai cibi potenzialmente responsabili di allergie e intolleranze, ridurre il consumo di alcol e preferire cibi ricchi di zinco, ferro, omega-3 e vitamine.

Allo stesso tempo vanno ricercati prodotti specificatamente formulati e seguire una routine di trattamento a base di prodotti che contengano molecole selezionate come i prodotti Dercos di Vichy, trattamenti specifici dermatologicamente testati e progettati per rispondere a tutte le esigenze: lo Shampoo Antiforfora Dercos DS per trattare la forfora grassa e lo Shampoo Antiforfora Dercos DS nella versione per forfora secca, prodotti capaci di eliminare la forfora visibile già dal primo trattamento e garantire un'azione antiricomparsa per sei settimane.



Gli shampoo contro la forfora, infatti, combinano diversamente (a seconda del tipo di capelli) un attivo antimicotico come il disolfuro di selenio, per contrastare la proliferazione di lieviti e un attivo cheratolitico (che agisce distaccando ed eliminando le cellule morte) come l'acido salicilico, il quale esercita anche attività lenitiva e contrasta la sensazione di prurito.

Gli shampoo antiforfora sono da utilizzarsi in due tempi: in fase d'attacco due-tre volte a settimana; in fase di mantenimento, per scongiurare un ulteriore squilibrio del microbioma e ricomparse precoci, almeno una volta a settimana alternando con shampoo delicati. Occhio alle temperature: nei lavaggi occorre evitare di sottoporre il cuoio capelluto a un calore eccessivo sia dell'acqua che del phon, il quale va tenuto alla giusta distanza dalla cute.



Tollerabili, mirati, facili da utilizzare: gli shampoo antiforfora di Dercos rappresentano oggi una soluzione efficace per contrastare la forfora e i suoi effetti anche grazie alle prerogative del trattamento detergente.

L'attenzione crescente di consumatori e pazienti italiani aumenta la domanda di trattamenti e con essa l'interesse dei dermatologi specializzati in tricologia che ricercano in corsi e congressi aggiornamenti sulla gestione corretta di queste problematiche.

Per questo Dercos ha dato il suo contributo incondizionato alla prima SCALP & HAIR ACADEMY in Italia completamente dedicata alla tricologia e con la direzione scientifica della Prof.ssa Bianca Maria Piraccini, tra i massimi esperti italiani in questo campo. Un congresso con un solido programma scientifico e un focus importante sulle problematiche dei capelli e del cuoio capelluto che ha coinvolto oltre 80 dermatologi specializzati in tricologia e 14 speaker delle più grandi cliniche italiane.