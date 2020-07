Forlì, l’aeroporto Ridolfi scalda i motori. Così si presenta lo scalo dopo il restyling Il Ridolfi ha riottenuto lo scorso 6 luglio dall'Enac il certificato di aeroporto nazionale e punta a far decollare i primi voli dai 2.500 metri di pista già per il prossimo Natale di Ilaria Vesentini

C'è anche una dose di follia romagnola tra gli ingredienti della ricetta che porterà entro fine anno alla ripartenza dell'aeroporto di Forlì, chiuso nel 2013 sotto il peso di oltre 50 milioni di buco accumulato dalla controllata pubblica Seaf, depennato dalla lista degli aeroporti nazionali dall'allora ministro Corrado Passera, salvato una prima volta all'asta nel 2015 dall'imprenditore americano Robert Halcombe (che dopo due anni si è visto ritirare la concessione da Enac per la totale inerzia della sua Air Romagna) e risalvato nel 2018 da una cordata di sette imprenditori locali, capitanati da due self-made men agli antipodi per business ma accomunati dall'amore per la terra natale, cui restituire un po' della fortuna accumulata: Giuseppe Silvestrini, ex patron e oggi azionista di minoranza di Unieuro, ed Ettore Sansavini, alla guida delle cliniche private Gruppo Villa Maria. I due ravennati, che hanno l'80% della società di gestione Fa Srl, hanno riottenuto lo scorso 6 luglio dall'Enac il certificato di aeroporto nazionale e puntano a far decollare i primi voli dai 2.500 metri di pista già per il prossimo Natale.

Il lockdown da crisi a opportunità

«Il Covid è stato per noi una fortuna – sottolinea Silvestrini, presidente di Fa Srl – perché ha fermato tutto il settore aereo mentre noi abbiamo recuperato tempo per portare avanti i cantieri ed essere pronti per quando si tornerà a volare». Sono già saliti a 8 milioni – dai 2,5 inizialmente preventivati – gli investimenti per rimettere in funzione i 5mila mq di infrastruttura nel frattempo abbandonata e vandalizzata, ma tra pannelli luminosi, finiture alle pareti e ceramiche di lusso di bagni e pavimenti i nuovi soci non hanno lesinato sulla qualità.

«Un altro milione servirà da qui a fine anno per completare i servizi di bar e ristorazione», aggiunge il presidente. Che mira a inaugurare il nuovo Ridolfi versione “Romagna Doc” in settembre e riuscire ad annunciare in quell'occasione le rotte ufficiali per la stagione primavera-estate 2021.

L'ago tra Bologna e Rimini