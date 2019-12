Formaggi alla sfida dei dazi: Canada e Asia le nuove frontiere dell’export

Ad Assolatte hanno le idee chiare sul percorso da compiere per disinnescare quanto prima la mina tariffaria. «In Europa – dice ancora il presidente degli industriali lattiero caseari – non dobbiamo commettere l’errore di farci dividere perché ci renderebbe estremamente deboli. La Commissione Ue deve negoziare con gli Usa una soluzione. Siamo consapevoli che in un negoziato qualcosa sarà necessario concedere. Siamo pronti a garantire dazi zero ai prodotti Usa se gli americani ci offrono di azzerare il prelievo sui prodotti europei. Ma, che sia chiaro, nessuna concessione sulle Indicazioni geografiche perché significherebbe mettere in discussione il sistema Ue dei marchi di qualità costruito negli anni».

Allungare la scedenza del latte

Le minacce all’export caseario made in Italy sono di certo la principale preoccupazione, ma ad Assolatte non negano neanche l’importanza di rilanciare il mercato italiano in particolare per quanto riguarda il latte alimentare. Nei mesi scorsi una interessante proposta è venuta da Granarolo che ha ipotizzato la riapertura del dibattito sulla durabilità del latte fresco, nel senso di lavorare per allungare la data di scadenza del prodotto.

Proposta che ha trovato possibilista anche il mondo agricolo in passato sempre arroccato in difesa della scadenza breve. «I processi di crescita della qualità della materia prima come nel trattamento e confezionamento del latte – conclude Ambrosi – consentono oggi una shelf life più lunga. Siamo convinti che un latte fresco con durata più lunga consentirebbe di contenere i costi di logistica e di distribuzione rendendo il latte italiano più competitivo».