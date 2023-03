Formazione in Appennino per start up montane

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dieci settimane di formazione intensiva, indirizzate ad aspiranti imprenditori, per acquisire e perfezionare conoscenze e competenze che consentano di favorire l’avvio di aziende attive in ambito montano. Cuore del più ampio Progetto Appennino, creato dalla Fondazione Edoardo Garrone e da Compagnia di Sanpaolo, il campus residenziale gratuito ReStartApp è dedicato a 15 giovani under 40, provenienti da tutta Italia, con idee d’impresa e start up innovative nelle filiere produttive tipiche della montagna: agricoltura, allevamento, agroalimentare, gestione forestale, turismo, artigianato, cultura, manifattura e servizi.

Le settimane di formazione, in programma dal 26 giugno al 6 ottobre prossimi, con una pausa intermedia dalle lezioni, dal 28 luglio al 1° settembre, si svolgeranno a Sassello (Savona) e prevedono ore in aula, laboratorio di creazione e sviluppo d’impresa, esperienze, testimonianze, casi di successo; e la formula residenziale consente ai partecipanti un confronto col territorio e la comunità locale. Per agevolare la realizzazione dei tre migliori progetti, Fondazione Edoardo Garrone metterà a disposizione tre premi di start up per un valore complessivo di 60mila euro nonché un servizio di consulenza gratuita post campus, della durata di un anno, per i più meritevoli.

Ma il campus ReStartApp (le candidature per il quale devono arrivare entro il 12 maggio) è solo una delle tre iniziative che compongono l’edizione 2023 del Progetto Appennino, che quest’anno viene ospitato nel territorio del Parco del Beigua. Le altre due iniziative sono dedicate alle imprese dell’Appennino ligure inserite nel territorio del parco. La prima è Vitamine in azienda: un percorso gratuito di accelerazione dedicato a 15 imprese locali, interessate a beneficiare di un servizio di consulenza e coaching personalizzato. Il coaching, previsto tra maggio e novembre 2023, si articolerà in sette incontri individuali, che affronteranno specifiche problematiche gestionali delle singole aziende, e tre incontri collettivi, di carattere formativo più generale. Le candidature devono essere presentate entro i 14 aprile.

La terza iniziativa è Imprese in rete, un percorso gratuito di accompagnamento alla nascita, o al rafforzamento, di progetti di rete tra imprese insediate sul territorio del Parco, ed è rivolta a un massimo di due gruppi di imprese. Ciascun network parteciperà a sette incontri, quattro individuali e tre collettivi (previsti tra maggio e novembre), durante i quali le imprese saranno affiancate da consulenti per aiutarle a sviluppare il proprio progetto strategico di rete con il target di aumentare capacità e opportunità commerciali, ottimizzare i processi di produzione, mettere in rete risorse materiali o immateriali, mettere a sistema, o creare, una filiera. Per candidarsi a questo percorso c’è tempo fino al 21 aprile 2023. Le call per partecipare alle iniziative del Progetto Appennino sono pubblicate su fondazionegarrone.it.