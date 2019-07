Formazione, le aziende di Aprilia incontrano 60 studenti del territorio Illustrate le opportunità nel farmaceutico, informatica e alimentare di Andrea Marini

Circa 60 studenti hanno partecipato l’8 luglio all’Open Day organizzato dalla sede di Unindustria di Aprilia (in provincia di Latina). L’iniziativa è nata a con l’obiettivo di creare un ponte tra i giovani e le realtà aziendali che compongono il tessuto territoriale. A incontrare i ragazzi dell’Istituto di istruzione superiore Nello e Carlo Roselli, in via Carroceto, erano presenti 10 aziende: le agenzie di lavoro Gi Group, Adecco, Randstad, Umana, Tempor, Mistertemp, Best Engage, insieme a Angelini Acraf (farmaceutico), Stm e Max-Italia (entrambe del settore It).

L’esperienza di Pomezia

Quello di Aprilia è il secondo appuntamento di un progetto più ampio volto a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Lo scorso mese il Career Day si è svolto a Pomezia presso l’Iis Largo Brodolini con 15 aziende e 150 studenti. Seguiranno altre giornate sul territorio.

Le opportunità del territorio

L’evento è stato una occasione per gli studenti degli indirizzi di studio Chimica, materiali e biotecnologie e Meccanica e Meccatronica . All'apertura dei lavori, da parte del presidente di Unindustria Aprilia Pierpaolo Pontecorvo, è seguita una sessione dedicata ai colloqui conoscitivi tra imprese e diplomati. «Abbiamo avuto una buona risposta – spiega Pontecorvo – per un territorio ricco di opportunità nel campo dell’informatica, del farmaceutico e dell’alimentare». Nonostante il tasso di disoccupazione elevato, le aziende fanno spesso fatica a trovare i profili tecnici adeguati». Andrea Segnanini, direttore della sede di Aprilia di Unindustria, ha fatto notare come «questi eventi costituiscano un importante strumento formativo che, facilitando l'interrelazione tra i giovani e il mondo del lavoro, permette di ottimizzare il rapporto domanda/offerta di lavoro sul territorio».