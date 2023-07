Formazione continua, solo un’azienda su cinque ha presentato un piano

Ma sulla opportunità di aderire ai piani di formazione occorre riflettere. «Parto dalla fotografia demografica: nel 2021 gli italiani erano 59 milioni, nel 2070 saranno 47. Nei prossimi 50 anni il fenomeno avrà un forte impatto anche sul Pil che registrerà un calo del 28% - spiega il presidente - È necessario pensare a effetti compensativi come allungare la vita lavorativa, aumentare la partecipazione femminile e fornire maggiore dotazione al capitale umano aumentando il tasso di occupazione e produttività. E tutto ciò passa attraverso la formazione che è in grado di dare maggiori strumenti al lavoratore. Le imprese già la pagano con lo 0,30%, si tratta solo di confezionare progetti e usare le risorse».

In un momento storico caratterizzato da una transizione continua e velocissima il tema delle competenze è dirimente anche per Enzo Mesagna, vicepresidente Obr Fondimpresa Lombardia e segretario regionale Cisl. «Abbiamo un sistema che coinvolge gran parte delle aziende come iscrizione ma non da tutti è conosciuto e si perdono così occasioni importanti. Il tema della pubblicizzazione diventa fondamentale e deve essere protagonista anche all’interno della contrattazione. La formazione continua deve essere vista sempre più anche come forma di tutela. L’intelligenza artificiale e industria 5.0 sono solo un assaggio di ciò che verrà: le fabbriche stanno invecchiando e l’aggiornamento è la chiave per traghettare il cambiamento».

