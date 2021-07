Formazione digitale, da Alpha Test nuove chance per i web developer

2' di lettura

Prende sempre più corpo l'hub europeo per la formazione di figure professionali nel settore digitale, oltre che per la preparazione a test universitari e concorsi. Alpha Test, tra le principali società attive in Italia in questo mercato, si arricchisce infatti di un asset strategico grazie all'ingresso nel gruppo di Boolean, la tech academy online che opera nel settore della formazione di web developer. Il deal fa seguito all'acquisizione della maggioranza di 700+ Club.



Secondo i dati emersi da Istat, Modis e dall’Osservatorio delle Competenze Digitali, in Italia si registra una crescita annua della richiesta di professionisti Ict pari al +26%: ogni anno, solo nel nostro Paese, sono ben 49.000 le posizioni vacanti per ruoli da sviluppatore.

Boolean parte da questa esigenza di mercato e rivoluziona il mondo della formazione informatica attraverso un metodo che in 6 mesi di lezioni a tempo pieno, totalmente online e live, forma full-stack web developer pronti per entrare nel mondo del lavoro.

Il corso non richiede competenze di programmazione pregresse e degli oltre 1.200 professionisti preparati, il 95% ha trovato un impiego in linea con la qualifica acquisita.

Boolean che integra al suo interno un dipartimento di Career Service con un network di oltre 900 aziende come Luxottica, Generali, RDS, Zanichelli, Ubi Banca, Zucchetti e Spindox.





Grazie all’operazione, Alpha Test e Boolean accelerano la transizione digitale del Gruppo che punta a raggiungere 50 milioni di fatturato in 4 anni.

«Allcune caratteristiche di Boolean che sono in linea con il nostro modo di pensare l’Education di alto livello, ci hanno fin da subito convinto a portarli a bordo- dichiara Alberto Sironi, co-founder e AD di Alpha Test - l’alta qualità della formazione proposta, un network con centinaia di aziende aperte al reclutamento di professionisti del web e un modello di business scalabile che ci riserverà interessanti ulteriori aperture».«Questa operazione ci consentirà di accelerare il processo di sviluppo - conclude Roberto Marazzini, co-founder di Boolean - ampliando i prodotti b2c e b2b nel mercato europeo e investendo nei migliori talenti, mantenendo sempre inalterati gli elevati standard di qualità che offriamo ai nostri studenti».