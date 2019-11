Formazione: i corsi per diventare maestro cioccolatiere

I consigli del maestro Daniele Bonzi

Abbiamo chiesto a Daniele Bonzi, pastry chef del Four Seasons Hotel Milano, qualche consiglio per chi intenda iniziare questa carriera. “Approfondite la conoscenza della materia prima”, è il suo primo insegnamento. “Purtroppo, molti pasticceri non ragionano come gli chef, che studiano e approfondiscono gli ingredienti. Chi lavora sul cioccolato troppe volte parte dalla tavoletta. Invece, il cioccolato è prima di tutto cacao, ovvero un frutto. E come tale deve essere studiato. In una preparazione la percentuale di cioccolato è meno importante dell'origine che ha quel cacao, del blend, di quali caratteristiche organolettiche possiede. Solo studiando questi elementi si può ottenere un prodotto di qualità. La tecnica, che è comunque importantissima, viene dopo”. In secondo luogo, il suo consiglio è la pratica. “Entrate in un laboratorio di cioccolateria, non una semplice pasticceria, perché serve tanta pratica. Il cioccolato è scientifico: per lavorarlo al meglio bisogna seguire passo passo le quantità e le temperature”.

A Milano l’unica stanza al mondo di cioccolato

Bonzi ha diverse esperienze nel suo passato (Da Vittorio, Brusaporto; Torre del Saracino, Vico Equense; Rosewood Castiglion del Bosco, Montalcino; The Fat Duck, Bray; Bulgari Hotel Milano; Harrods, London; Sant Ambroeus, Milano), ed è il creatore dell'unica stanza al mondo costruita, in partnership con Valrhona, interamente di cioccolato al Four Seasons. La famosa “sala delle meraviglie”, la Chocolate Room. Al suo interno ogni elemento, perfino le pareti, sono realizzate con cacao di 5 tipi. Sono serviti circa 750 kg di cioccolato e oltre tre mesi di lavoro per ottenere e montare le 1.200 piastrelle da 50 grammi che rivestono la sala. E poi il bar per le degustazioni, la parete ricoperta dalla riproduzione di un'onda sonora, le praline e le sculture, tra cui quella dedicata al genio di Leonardo da Vinci. In tutto circa una tonnellata di ottimo cioccolato. La sala può essere visitata durante il Sunday Brunch oppure privatizzata per eventi e degustazioni. Il prossimo progetto di Bonzi è creare una tavoletta “signature” dell'hotel.

ALTRI ARTICOLI

● Scuole per chef: qui nascono i cuochi del futuro