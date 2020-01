Formazione e aggiornamento per i professionisti

Vetrina di nuovi trend e trampolino per giovani creativi, il Salone degli stili di vita Homi è anche un momento di riflessione e confronto per i professionisti del settore. Per questo il programma della fiera prevede anche workshop, talk e momenti di incontro, proponendo aggiornamenti sulle tendenze del mercato, della progettazione degli interni e dell'ospitalità . Inoltre, un ciclo di incontri a cura della Fondazione dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano, che approfondiscono visioni e scenari dei più contemporanei progetti negli ambiti dell'hôtellerie e degli interni e approfondimenti dedicati al retail.