Formazione finanziata nel 2023. Per gli studi disponibili 6,5 milioni

Il nuovo anno negli studi inizia anche con la programmazione della formazione. Saranno accessibili proprio da oggi i corsi a catalogo di Fondoprofessioni, riservati ai dipendenti degli studi.

Non solo: il Fondo ha varato prima di Natale un pacchetto di sei avvisi che si apriranno nel corso dell’anno, ognuno con caratteristiche diverse, stanziando in tutto 6,5 milioni di euro, per gli studi e le aziende aderenti.

La cifra è la stessa dello scorso anno – peraltro andata tutta esaurita, per la prima volta – ma con una novità importante: un avviso – il n. 7 – in collaborazione con Anpal e Inapp dedicato ai corsi e alle competenze inserite nell’Atlante del lavoro che per la prima volta consentirà al lavoratore di certificare al termine le nuove competenze acquisite.

Per il resto, i bandi 2023 confermano le linee di tendenza dello scorso anno, ovvero un progressivo spostamento da un’offerta molto generalista a una pensata ad hoc per gli studi. Commenta Marco Natali, presidente del Fondo: «Fino al 2019 le risorse venivano assegnate dietro semplice richiesta e venivano spesso utilizzate per corsi base, non mirati. Gradualmente ci stiamo spostando sulle esigenze specifiche degli studi, dalla crisi di impresa per i commercialisti al processo telematico per gli avvocati e abbiamo introdotto premialità per chi riduce le differenze di genere, anche territoriali».

Di pari passo si è andato riducendo il singolo contributo (variabile a seconda del bando); questo ha consentito di soddisfare il 100% delle richieste (prima si era fermi al 30%).