Formazione liquidata solo a seguito del corso

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sono circa 150mila le domande presentate per ottenere i 350 euro per il Supporto alla formazione e lavoro, di cui solo poco più di 60mila provengono dai percettori del reddito di cittadinanza. A oggi sono 25mila i soggetti che stanno ricevendo i 350 euro, che, come prevede la normativa, e come ha ricordato ieri l’Inps, potranno essere erogati solo se si partecipa effettivamente ad una iniziativa di politica attiva.

Il Supporto per la formazione e il lavoro è entrato in vigore a settembre e ne possono beneficiare singoli componenti di nuclei familiari tra i 18 e i 59 anni in possesso di determinati requisiti di cittadinanza, soggiorno, residenza ed economici. Dal 1° gennaio 2024, potranno accedere al Supporto alla formazione e al lavoro anche i componenti dei nuclei familiari percettori dell’Assegno di inclusione (Adi), che decideranno di partecipare ai percorsi di avviamento al lavoro, non essendo sottoposti agli obblighi genitoriali previsti all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023.

Loading...

Da settembre sono state 150mila le offerte di lavoro pubblicate sulla piattaforma Siisl (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), tuttavia un’offerta può prevedere anche più posti di lavoro. I corsi di formazione pubblicati prevedono in totale oltre 700mila posti. Inoltre sono stati offerti 100mila posti per progetti di utilità collettiva.

Come chiarito dall’Inps, per ottenere l’indennità (350 euro per un massimo di 12 mesi) occorre partecipare effettivamente a una di queste iniziative di politica attiva: orientamento specialistico; accompagnamento al lavoro; attivazione del tirocinio; incontro tra domanda e offerta; avviamento a formazione; sostegno alla mobilità territoriale; lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva; supporto all’autoimpiego; servizio civile universale. Nel Patto di servizio personalizzato, sottoscritto presso i centri per l’impiego o gli altri servizi di lavoro competenti, si concordano e definiscono attività e strumenti personalizzati di accompagnamento al lavoro.

Tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro effettuate dal beneficiario del Supporto alla formazione e al lavoro, organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono registrate nella sezione della Scheda Anagrafica Professionale (Sap) nell’ambito del Siu (Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro gestito da Anpal) e sono rese disponibili nel Siisl.