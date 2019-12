Formazione, servono più fondi e riforme

Un aiuto di stato, come noto, consiste nell’intervento di un’autorità pubblica effettuato tramite risorse pubbliche, per sostenere alcune imprese o attività produttive. Un’impresa che beneficia di un tale aiuto ne risulta avvantaggiata rispetto ai suoi concorrenti. Di conseguenza, il controllo degli aiuti di stato risponde alla necessità di salvaguardare una concorrenza libera e leale all’interno dell’Unione.

In riferimento alla formazione finanziata, tuttavia, il sostegno all’azienda beneficiaria è strumentale e secondario rispetto alla vera finalità dell’erogazione delle risorse, che è la salvaguardia e il rafforzamento del lavoro. È strumentale, perché il destinatario ultimo del beneficio è il lavoratore. Costui, attraverso l’intervento formativo, sviluppa le proprie competenze professionali. Nulla vieta che, una volta formato, egli possa decidere di utilizzare il know how acquisito, che gli consente di accrescere la propria spendibilità sul mercato del lavoro, anche in realtà aziendali diverse da quella presso la quale ha ricevuto la formazione. Il sostegno all’impresa, dunque, è anche secondario, sia perché il principale beneficiario è il lavoratore, sia perché il valore aggiunto assicurato dall’attuazione del piano formativo si estenderà all’intero sistema produttivo e non solo alla singola realtà aziendale.

In quest’ottica ho scritto agli eurodeputati italiani e scriverò al nuovo Commissario europeo non appena si insedierà affinché possa partire un confronto sul tema.

Perché la formazione continua deve essere considerata, né più né meno della formazione primaria, come un diritto dell’individuo e non un mero aiuto alle aziende. In armonia con quanto recita testualmente l’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: «Ogni individuo ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua».