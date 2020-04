Formazione ai tempi del coronavirus, parte la piattaforma digitale di L’Oréal Il progetto Access è l’ultima frontiera della formazione digitale pensata per gli hairstylist di tutto il mondo<br> di Marika Gervasio

1' di lettura

Mai come in questo periodo di lockdown dovuta all’emergenza sanitaria del Covid-19 la tecnologia e la trasformazione digitale hanno rappresentato una enorme opportunità.



Un’opportunità per non restare soli, per continuare a comunicare con i propri amici e familiari, per lavorare in smart working da casa, per studiare con lo smart school ma anche, e soprattutto, per dedicarsi ad attività utili alla propria professione, come la formazione.



Per i parrucchieri la Divisione Prodotti Professionali del gruppo L’Oréal ha messo a punto un progetto in grado di connettere tutti i professionisti del settore, da qualunque parte del mondo, per condividere contenuti formativi ed ispirare la community in tempo reale.

È online in Italia Access, la più grande piattaforma i di e-learning e networking del mondo, per i professionisti del settore. Il database globale consente a tutti gli acconciatori di accedere in qualsiasi momento, con qualsiasi device ed usufruire di corsi di formazione sulle novità prodotto, upskilling digitali, scoperta delle tendenze, padronanza delle tecniche, gestione aziendale e tanto altro, sotto forma di tutorial, webinar e e-moduli pedagogici.



Utilizzando il link www.lorealaccess.com si avrà a disposizione una vasta offerta di contenuti educativi ed ispirazionali, creati dai brand (L’Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix , Shu Uemura Art Of Hair) e dai più grandi artisti internazionali, per essere costantemente aggiornati e mantenere elevate le proprie competenze professionali e manageriali.