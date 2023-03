Formula 1 da 2,4 miliardi, la Formula E in crescita ma resta ancora lontana

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mentre nell’Unione europea sale la tensione sul divieto di vendita dal 2035 di auto a benzina e diesel, nel motorsport sul tema della sostenibilità si intrecciano sempre più le sorti dei campionati di Formula 1 e Formula E.

Tra i due circuiti che operano sotto l’egida della Federazione internazionale dell’automobile restano ancora distanze molto accentuate sul piano economico. Per quanto il campionato mondiale delle auto elettriche stia crescendo, valorizzando la propria strategia ecologica senza penalizzare troppo le performance motoristiche.

2,4 miliardi di fatturato

Il giro d’affari di Liberty Media, proprietaria della Formula 1, nel 2022 ha registrato un fatturato pari a 2,4 miliardi di euro in aumento rispetto ai 2 miliardi del 2021 soprattutto grazie al mercato Usa, mentre la Formula E è arrivata a 170 milioni.

Le monoposto della Formula 1, che il 3 marzo nel deserto del Bahrain scenderanno in pista nelle prove libere in vista del primo gran premio della stagione che si correrà domenica prossima, del resto, attirano un’audience media globale per ogni gara di circa 70 milioni di spettatori (1,5 miliardi complessivi) a fronte di 13,5 milioni di spettatori (216 milioni complessivi) che seguono in tv le corse delle auto elettriche.

A proposito di corse, i gran premi della Formula 1 nel 2023 saranno 23, mentre la stagione della Formula E, scattata lo scorso 14 gennaio da Città del Messico, prevede 16 tappe in 11 città. È una significativa coincidenza che il secondo appuntamento per entrambi i Circus sia costituito dall’Arabia Saudita. La Formula 1 andrà in scena il 19 marzo, mentre a fine gennaio si è svolto il gran premio di Formula E di Ad Diriyah.