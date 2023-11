Formula 1, Abu Dhabi chiude l’annata più monotona. Ferrari perde il secondo posto costruttori

REUTERS/Rula Rouhana

Sergio Perez è arrivato secondo al traguardo ma è stato retrocesso per una penalità. Non una penalità a caso, ma assai discutibile: sufficiente però per far assegnare il secondo posto del mondiale ‘marche’ a Mercedes. Seguiranno indubbiamente polemiche nel corso dell’inverno: perché è ‘rivedibile’ non meno del mancato rigore dell’Ucraina ed è la seconda volta in poco tempo che una decisione della Fia penalizza la Ferrari senza che quest’ultima reagisca efficacemente. Eppure Leclerc ha perfino dato strada a Perez nel finale, nella speranza di fargli recuperare quei secondi preziosi per non farsi ‘passare’ matematicamente da Russell, ma il gap del giovane inglese in Mercedes è stato inferiore ai cinque secondi: prova che qualche milioncino in più nelle casse di Maranello avrebbero fatto non poco comodo.

EPA/ALI HAIDER

Lando Norris ha conquistato il quinto posto nonostante un tentativo di scalzare il podio con una seconda sosta anticipata. Il suo compagno di squadra della McLaren, Oscar Piastri, ha concluso a 7 secondi da lui, essendo stato più lento nello stint di apertura e poi perdendo tempo, dovendo rientrare con minore priorità in entrambe le finestre di stop in una sera in cui l’undercut era solitamente molto efficace.

Fernando Alonso è arrivato settimo: causa perenne assenza di collaborazione di Stroll, non c’era chance di riportare l’Aston Martin al quarto posto nella classifica costruttori davanti alla McLaren. Però almeno gli è riuscito di restare personalmente quarto fra i piloti, con gli stessi punti di Leclerc, ben dietro ad Hamilton e a solo un punto da Norris.

EPA/ALI HAIDER / POOL

Male, malissimo Sainz, che già non aveva ingranato bene il week-end sin dal venerdì, con un incidente che ha nuovamente influito, questa volta però per una sua colpa diretta, al budget cap del 2023. Eppure un acuto in gara l’ha avuto, ma sprofondando così indietro, contemporaneamente a un buon risultato di Russell (‘promosso’ sul podio grazie alla retrocessione di Perez), non ha consentito alla Ferrari di conquistare un tutto sommato meritato secondo posto nel mondiale costruttori. Perdendolo per soli 3 punti che, con il senno di poi, avrebbero potuto essere ‘salvati’ già in precedenti occasioni. Poco importa che dopo ci sia un abisso di 104 lunghezze sulla McLaren: con i 406 finali della Ferrari, i punti portati a casa restano meno della metà rispetto agli 860 della inafferrabile Red Bull. L’obiettivo Mercedes è stato fallito e quindi la squadra presa in mano al secondo posto piloti e costruttori nel 2022 ha perso di competitività, prestigio e premi in denaro. I debriefing di fine stagione andranno ad analizzare perciò questi risultati e anche i tanti errori che, al di là del gap di prestazioni, hanno portato a questo non ideale epilogo. Dulcis in fundo, nel confronto diretto fra Leclerc e Alonso, a parità di due secondi posti, emergono due terzi posti in più, ma questo si sapeva già prima della partenza della gara di oggi: per questo l’assenza di punti di Sainz, che fino a poche settimane fa sembrava poter essere il ‘pilota di punta’, è pesata più che mai.

Loading...