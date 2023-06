Formula 1, altra passerella per Verstappen nel Gp di Spagna. Sainz e Alonso fuori dal podio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Verstappen vince quasi senza fatica anche questa domenica, al Gran Premio in Spagna . Unica insidia anche per lui è il consumo gomme, elevato per la natura della pista ma condizione d'altra parte comune a tutte le monoposto. Da tempo, però, non conta più sulle ‘vecchie abitudini' di far doppietta con Perez, perché entrambe le Mercedes, prima Hamilton poi Russell, sono andate costantemente meglio in tutto il weekend.

Sainz fuori dal podio

Quindi quarto e fuori dal podio per il messicano ma, ancora più amaro, è l'assenza di podio pure per Sainz . Con il bellissimo risultato in qualifica di sabato 3 giugno e i guai tecnici del compagno di box, ha senz'altro sognato di ribaltare gli equilibri al muretto. Invece con un quinto posto finale, pure oggi, la sostanza non cambia, salvo la sorprendente assenza della Aston Martin.

Dopo un sabato definito dalla stessa Ferrari ‘a due facce', visto l'inatteso secondo posto di Sainz e l'ultimo in qualifica di Leclerc che, causa problemi e relative sostituzioni meccaniche dell'ultimo secondo, è partito addirittura dai box, il risultato finale del Gran Premio in Spagna non è particolarmente diverso dai primi 6 del 2023.

Predominio Red Bull

Le premesse di un gran premio in una pista così veloce come quella catalana non erano proprio delle più rosee per gli avversari della Red Bull: in assenza di safety car infatti, viste le prestazioni sinora viste nel 2023, si poteva scommettere su quanti avversari potessero essere doppiati da Verstappen. Se continua così il dominio ‘bibitaro', il rischio di non vedere il gradino più alto del podio per nessun'altra squadra nel prosieguo del 2023 al momento è parecchio concreto.

Il bicchiere mezzo vuoto per quasi tutti gli altri team é che Verstappen ha iniziato la sua prova tenendo tranquillamente le gomme dure senza essere minimamente impensierito da alcun rivale. In ordine di importanza, poi, le Mercedes hanno incominciato a raccogliere i frutti del pacchetto di novità già collaudato domenica scorsa a Monaco che, tuttavia, si aspirava potesse dare il suo meglio solo nelle piste più probanti come questa.