Formula 1, Leclerc e Vettel fuori gara inutilmente. Hamilton stravince in solitaria Dopo lo scontro tra le due vetture del Cavallino, Hamilton domina e vince meritatamente. Il flop obbliga la scuderia italiana a una rincorsa ancora più dura di Alex D'Agosta

Una foto del Gran premio (Afp)

Nel primo gran premio della Stiria, ovvero nella gara d'Austria “bis”, a solo una settimana di distanza dall'apertura di questa insolitamente corta stagione di Formula 1, un incidente fra Leclerc e Vettel dopo tre curve dallo start costringe entrambe le vetture di Maranello a ritirarsi, con l'onta di una inutile lotta fratricida. Questo evento ha generato del gran fegato in seno alla scuderia e ai tanti tifosi del cavallino rampante. Si tratta di una debacle poco “sostenibile” nella attuale situazione della scuderia italiana che, sin dal debutto del 2020, si è dimostrata poco competitiva. Zero punti costringeranno quindi a una rincorsa ancora più dura per riprendere la posizione che merita, almeno fra i costruttori.





Negli annali resterà scritto però che Hamilton ha dominato il week-end nonostante Bottas (secondo) abbia tentato anche le strategie più sofisticate nella guida e nell'impostazione di gara, partendo teoricamente con un carico di carburante più basso e “gestendo” il consumo con una raffinata manovra di rilascio parziale dell'acceleratore in rettilineo. Segno di una forza in campo al vertice dello schieramento per entrambe le Mercedes, insidiate solo da Verstappen, il nuovo idolo in Austria visto che è il pilota più ambizioso e regolare di casa Red Bull. Poverino, gran parte della gara ha trottato in seconda posizione, ma alla fine ha ceduto anche molti secondi sul traguardo: ha prevalso la migliore gestione gara della stella a tre punte, che porta a casa la 54ma doppietta in Formula 1.

Team più competitivi: anche il quarto e il quinto contano

Ma è quanto succede fuori dal podio che è diventato via via sempre più interessante sin dalla prima gara per alimentare il piacere della visione, anche se di lottare con i team al vertice è ancora presto per parlarne. Tuttavia oggi con le Ferrari entrambe fuori gioco, dietro a Mercedes e Red Bull la lotta si è vista soprattutto fra la rinascente McLaren e la sempre più consistente Racing Point.

A proposito di quest'ultima: si segnala a credito di Perez una grande rimonta dalla diciassettesima piazza in partenza fino al sesto posto: l'obiettivo minimo era andare a caccia di Lance Stroll, mentre sul finale poteva addirittura pensare di intaccare il quarto di Albon, anche se a un certo punto non ha più saputo contrastare nemmeno il passo di Norris (quinto).