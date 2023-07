Formula 1, Leclerc torna competitivo in Austria, ma Verstappen è ancora molto avanti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Vinto la gara sprint, messo le mani anche sulla “lunga”, che gli conta come successo numero 42 in carriera nel palmares dei Gran Prix assoluti nella Formula 1: Max Verstappen è ancora imprendibile, così come Sergio Perez ha fatto una grande gara; ma era partito quindicesimo e ha recuperato quasi tutti, finendo terzo.

Segni di ripresa, finalmente, da Ferrari. Seconda e quarta, con Leclerc e Sainz, la monoposto di Maranello rialza un po’ la testa rispetto ad alcuni risultati ben più modesti nella prima parte di stagione. Un podio non certo utile per aver quest’anno alcun “sogno mondiale”, ma sempre un risultato importante e incoraggiante per la squadra e, soprattutto, per Leclerc come pilota. Il monegasco c’è quando conta, quando la macchina inizia a fare il suo dovere, considerando il nome prestigioso che porta.

Meno monotona del solito

Certo, a guardare la prestazione di Verstappen, si può raccontare di aver visto la “solita fuga immediata e impietosa”, sin dallo scatto dalla pole position. Magari un filo più caritatevole di altre volte, perché, con il gioco dei cambi gomme, almeno la leadership per qualche giro è cambiato. Un’altalena utile per l’esposizione degli sponsor ma anche preziosa per il cuore dei tifosi: un Leclerc in testa, anche se si sapeva che non sarebbe potuto durare, è piaciuto e servito al morale di tanti. E anche ai fini dello spettacolo. Se tuttavia la leadership non è cambiata granché oltre a questo episodio, si può però dire che questo è stato un gran premio abbastanza movimentato, perché ci sono state diverse “lotte” nelle posizioni da podio. Dove, tolta la prima “intoccabile” piazza, per una volta ha avuto la meglio la Ferrari. A tal fine, lungimirante e apprezzabile la scelta del muretto rosso, durante lo svolgimento dei 71 giri, di non far attaccare Leclers da Sainz. Lo spagnolo, infatti, sul finale non ha saputo mantenere la sua terza posizione su Perez. Però, per alcune tornate, il tifo italico e ispanico un po’ ci aveva creduto. Ma quello che si è visto davvero in pista è che Sergio, partito dalla quindicesima posizione, ha fatto una delle rimonte più belle della sua carriera, pertanto non si può dire che non abbia meritato di finire terzo.

Già prima di questa gara, Verstappen era in testa alla classifica con 70 punti di vantaggio: da oggi sono 77 i punti di vantaggio su Perez e 100 tondi su Alonso. Finendo in testa, naturalmente ha conquistato ancora più vantaggio su Checo, il primo degli inseguitori. Ma Max non è mai pago e, forse anche grazie al fatto di essere nato in Belgio, ha ereditato un po’ di atteggiamento dal “cannibale” più avido di risultati che si sia mai ricordato nello sport, Eddy Merckx: oggi infatti, per avidità, conti arretrati e forse un po’ di esibizionismo, sul finale il campione in carica ha preso un grosso rischio nel rientrare per il quarto pit stop a due giri dalla fine, restringendo il margine su Leclerc a meno di 4 secondi. Il tutto per poter staccare a fine gran premio, con quasi un quintale in meno di carburante rispetto alla partenza, il tempo più veloce della domenica, che gli vale in effetti un punto extra. Un azzardo che altri team, in altre situazioni, non è detto che avrebbero preso, se non in analoghe posizioni di ampio margine nella classifica piloti: queste cose si fanno solo se, in caso di imprevisti, non si perdono i vantaggi acquisiti.

L’altro aggettivo calzante però è anche “egoista”: vista la netta superiorità dell’auto, sinceramente poteva cedere questo privilegio, qualora gli fosse riuscito, a Perez. Ma niente: Max vuole dimostrare continuamente di essere forte e di avere il pieno controllo della situazione.Altra musica per le rosse, ma il bicchiere questa settimana, almeno, è mezzo pieno.Peccato però per le scelte più conservative: un pit stop in meno è stato più prudente, perché farne quattro con i tempi che staccava oggi sarebbe rientrato in una casistica più rara e potenzialmente a grande rischio di brutte sorprese. Comunque la giornata in rosso è stata la seconda più positiva fra i team inseguitori.