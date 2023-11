Formula 1, il miliardario Lawrence Stroll vende una quota di Aston Martin

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il miliardario canadese Lawrence Stroll ha venduto una quota di minoranza nel team Aston Martin di Formula 1 alla società di private equity statunitense Arctos Partners. L’investimento di Arctos, che ha una partecipazione nel Fenway Sports Group, proprietario dei Boston Red Sox e del Liverpool Football Club, valuta la squadra di F1 a circa 1 miliardo di sterline (1,14 miliardi di euro, secondo una persona che ha familiarità con l’accordo.

La cessione di Stroll

È la prima volta che Stroll vende azioni del team di F1, per il quale guida suo figlio Lance. È anche il maggiore azionista di Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc, la casa automobilistica britannica di lusso. L’altro pilota di F1 dell’Aston Martin, Fernando Alonso, è attualmente quarto in classifica.

«I team di Formula 1 hanno apprezzato significativamente il loro valore negli ultimi anni a causa della popolarità di questo sport», ha detto Stroll al quartier generale della F1 dell’Aston Martin a Silverstone, sede del Gran Premio di Gran Bretagna.

Verso il Gran Premio di Las Vegas

L’accordo arriva alla vigilia del tanto pubblicizzato Gran Premio di Las Vegas questo fine settimana e mostra il crescente fascino della F1 negli Stati Uniti, ha dichiarato giovedì il team Aston Martin in un comunicato.

È l’ultimo di una serie di accordi e valutazioni in aumento nella F1, che ha visto la sua popolarità aumentare vertiginosamente negli Stati Uniti grazie in gran parte al successo della serie di documentari Netflix Drive to Survive.