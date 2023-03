Formula 1, il Mondiale 2023 riparte dalla Red Bull. Male le Ferrari. Sorpresa Alonso velocissimo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono cose che capitano, si potrebbe rilevare. Però brucia. D'altra parte l'inizio del 2022 ha visto una situazione opposta al vertice del primo gran premio: doppietta Ferrari, con Leclerc partito dalla pole, Verstappen fermo per guasto alla power unit. Oggi invece ha vinto la gara Verstappen, qualificato in testa, seguito da Perez, con Leclerc troppo presto fermato per rottura alla power unit e Sainz fuori dal podio. Con l'aggravante che nel 2022 anche il messicano non aveva concluso, causa testacoda.

A ben vedere però le Red Bull avevano completato oltre il 90% della gara, quindi per la gloria si erano almeno qualificate. Nella domenica in Bahrain appena terminata, Red Bull è apparsa quindi immediatamente convincente nella velocità assoluta, nel passo e nell'usura e strategia delle gomme. Non ha aiutato la scarsa validità delle medie per queste condizioni, per cui i team sono stati spinti a fare delle scelte più nette: o hard o soft, tanto da condizionare le qualifiche. Anche in casa Ferrari: ieri infatti la pole, secondo dichiarazioni, era stata ‘sacrificata' per il bene della prestazione della domenica.

Peccato però che il destino abbia voluto altro: uno stop da ‘no power' dopo una sostituzione di batterie e centralina elettronica (solo due possibili in un anno, da regolamento), sfociato in un mesto parcheggio a bordo pista mentre stava mantenendo una posizione sul podio, non è quello che si aspettava Leclerc dopo il secondo posto del 2022 e un inverno denso di sogni e aspettative. “Sarebbe stato possibile finire al terzo posto”, commenta Vasseur alla fine, ma oltre alla affidabilità “c'era anche un degrado maggiore”.

Ancora presto insomma per trarre conclusioni, ma d'altra parte è iniziato il campionato più lungo della storia con 23 gare. C'è un budget cap più stringente, ma c'è sempre meno tempo per testare i materiali.All'inizio dell'anno, è chiaro che si possono mettere in conto dei problemi tecnici al motore e a suoi accessori, anche se di solito hanno origini più ‘di gioventù, come vibrazioni, surriscaldamento. Ma con i limiti per essere più ‘equi' e le macchine sempre più complesse, non è facile iniziare la stagione senza preoccupazioni.

Le prime avvisaglie di una domenica difficile, a ben vedere, erano già iniziate al giro 27. Perez aveva passato il monegasco senza grossi problemi e grazie al DRS. Era per Leclerc una posizione guadagnata nelle prime curve dopo la partenza e il suo cambio anticipato dalle soft alle hard al giro 13 avrebbe voluto essere di buon auspicio. Purtroppo la differenza nei tempi giro per giro smentisce la strategia dichiarata da Ferrari ieri.