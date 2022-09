Formula 1, a Monza vince Verstappen (tra safety car e polemiche)

Da segnalare anche l'ottavo posto di Gasly, già vincitore a sorpresa due anni fa, sempre con la stessa Alphatauri, e il nono di De Vries, in prestito alla Williams, che pur apparendo per la prima volta nella massima serie, sin dalle prove ha fatto emergere l'inadeguatezza del titolare in gara Latifi. Verstappen ha comunque dominato e non si può dire che la safety car abbia stravolto una conclusione che si stava comunque scrivendo in modo analogo.

La vittoria di oggi apre inoltre all'abbattimento di uno dei tabù storici del campione olandese: se porta a casa una vittoria dove non era mai arrivato nemmeno a podio, d'altro canto si trova già a quota 11 gare vinte in stagione con una macchina dominante, avvicinando a corto raggio i primati di Vettel 2013 e di Schumacher nel 2004 che erano arrivati a quota 13. Per l'olandese mancano ancora 6 gare e c'è tutto il tempo di traguardare e sognare anche questo.

L'amarezza dei tifosi non deve però prendersela esclusivamente in questioni di giurisprudenza. È difficile da dire, ma nonostante annunci radio differenti, con il senno di poi qualche dubbio nasce sulla bontà dei richiami a box: certo, se da un lato è sempre ammirevole tentare di ribaltare una situazione già scritta, dall'altro oggi l'applicazione delle norme poteva forse essere migliori, pensando all'ingresso della gru nella via di fuga e in contromano.

Non va dimenticato che Jules Bianchi è morto a causa di una gru in pista. A margine delle polemiche inevitabili, per i più sentimentali, non può non dispiacere inoltre vedere in fondo alla classifica dei non arrivati ben due ‘out' eccellenti come Vettel e Alonso, entrambi vincitori in questa gara con le auto che li hanno portati a diventare campioni del mondo. Entrambi sfortunati con la meccanica che, come noto, è messa molto alla frusta da questa pista.

Monza e i precedenti indimenticabili per la Rossa

Un vero peccato, insomma, perché di ‘miracoli' sul finale a Monza a favore di Ferrari se ne erano già visti. Se per molti è ancora negli occhi la bellissima vittoria di Alonso nel 2010, chi ha qualche anno in più non può aver rimosso la commozione dell'edizione 1988, a pochi giorni dalla scompara di Enzo Ferrari. Qualcosa di così sorprendente da non poter sembrare vero, ma anche troppo complesso per poter pensare che fosse orchestrato così bene per non dare nell'occhio. Dominavano le McLaren, velocissime, in uno degli anni più pimpanti di sempre. Prost si era fermato per guasto e Senna era stato tamponato da un rookie in un sorpasso gratuito e inutile sul finire di gara. Insomma, una gara che doveva essere una doppietta McLaren, si è trasformata in una doppietta Ferrari.