Formula 1: Verstappen domina a Montreal e raggiunge Senna a quota 41 vittorie

Come sperato e annunciato, Max Verstappen porta a casa la sua seconda vittoria consecutiva nel Gran Premio del Canada. La sesta su otto di questa stagione, terza di fila. Ma non solo: arriva a raggiungere le 41 vittorie, proprio come Ayrton Senna. La centesima per la Red Bull in Formula 1. Una festa garantita, anche se per raggiungere lo stesso traguardo ci ha messo qualche decina di week-end di gara in più. E il tripudio del 2023 non è certo finito: nel prossimo week-end di Formula 1 ci sarà la pista austriaca, di casa Red Bull, dove Max non vorrà deludere ovviamente i suoi tifosi. Da non dimenticare che sarà il primo senza il fondatore dell’universo Red Bull, Dietrich Mateschitz, quindi gli alfieri dei team ‘energizzanti’ non si faranno probabilmente desiderare.

Per quanto riguarda la gara di domenica, non è bastata una pista sconnessa, una meteo incerta nei tre giorni, i vari problemi e imprevisti riscontrati. La sinfonia è sempre uguale ai mesi e agli anni scorsi. Max è davanti a tutti. Unica variante: Alonso è il rivale principale. Hamilton, riapparso tardi nel 2022, da qualche tempo non assurge ancora al ruolo di terzo incomodo, ma deve ancora accontentarsi ad essere il primo ‘degli altri’. Si potrebbe dire ‘meno male’, visto che Mercedes rappresenta ora il terzo team capace di alternarsi sul podio; il lato triste è che ancora nessun altro può contrastare la superiorità netta del team campione del mondo.

In mancanza di una vera storia, di qualche accadimento, imprevisto, incidente o altro (a dire il vero c’è stata una safety car, ma senza causare particolari stravolgimenti) la narrazione della gara del Canada 2023 è molto sintetica. Siamo distanti anni luce da quando acquazzoni o duelli epici scrivevano pagine di storie in questo tracciato. La notizia più rilevante forse è che il margine di Verstappen sugli avversari è stato il più stretto di tutta la stagione: ha messo dietro Alonso sotto la bandiera a scacchi per solo 9.5 secondi.

Il pilota del giorno è una novità assoluta. Alex Albon, settimo con la Williams, è risultato il migliore secondo il pubblico. Dal 2016, i fan possono votare online i piloti preferiti in ogni gara. È un giudizio globale e spesso è pù denso di obiettivo di qualunque analisi tecnica: la ‘pancia’ del pubblico del mondo intero sembra premiare davvero le migliori prestazioni dal punto di vista sportivo e, di conseguenza, delle gocce di sudore versate. Nella prova canadese non c’è dubbio che il Drivers of the Day dovesse andare proprio ad Alex Albon: dopo una qualifica al decimo posto, provenendo dal miglior tempo nella Q2 e una strategia azzeccata nel risparmiare gomme non disputando la Q3, il settimo posto a pieno giri e a soli 9 secondi dalle Ferrari è qualcosa di grande per il pilota e per la squadra. Erano due anni che la scuderia di Grove non arrivava al settimo posto: l’ultimo era di Latifi in Ungheria nel 2021.

Hamilton fa bene i compiti a casa ma Russell, nonostante una buona qualifica al quarto e quinto posto, non ha tenuto testa al compagno il campione va ancora sul podio, il giovane allievo si è ritirato per le conseguenze di un impatto.