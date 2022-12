Formula crossover e media cilindrata nelle nuove proposte

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le novità svelate allo scorso Eicma di Milano, con protagoniste assolute le crossover di media cilindrata, arriveranno nei prossimi mesi dai concessionari. La prima, già a gennaio, sarà la Cb750 Hornet, una naked proposta a 8mila euro che riprende un nome iconico di casa Honda. A spingerla è il nuovo bicilindrico parallelo di 755 cc che eroga 92 cv: con un peso in ordine di marcia di soli 190 kg, la Hornet offre il miglior rapporto peso-potenza della categoria. È previsto per la fine di marzo, invece, l’arrivo della Honda XL750 Transalp, che raccoglie l’eredità di un altro modello di successo, prodotto per 26 anni fino al 2013: monta lo stesso bicilindrico parallelo della Hornet, abbinato però a ben cinque modalità di guida; è una moto per andare ovunque, come testimoniano la ruota anteriore a raggi da 21 pollici e le sospensioni a lunga escursione. Sempre da Honda, ma ad aprile, arriverà la CL500, scrambler adatta anche ai possessori della patente A2.

L’abbinata naked più enduro è proposta per il 2023 anche da Suzuki, con due modelli basati sulla stessa piattaforma che arriveranno in primavera: Gsx-8S (9mila euro) e V-Strom 800De (11.500 euro). Il cuore di entrambe è l’inedito bicilindrico parallelo da 776 cc dotato di un sistema brevettato per ridurre le vibrazioni; potenza e coppia massime sono di 83 cv (84,3 cv per l’enduro) e 78 Nm. In particolare, l’elettronica della V-Strom 800De ha una funzione del controllo di trazione per l’off-road e l’Abs disattivabile sulla ruota posteriore.

Ktm. L’edizione per il 2023 della 790 Adventure sfoggia un inedito frontale ma conferma la propensione all’off-road

Anche Ktm ha due modelli (crossover e naked) che condividono il bicilindrico parallelo LC8c da 799 cc, capace di 95 cv e 88 Nm: sono la crossover 790 Adventure, il cui model year 2023 arriverà in aprile (nuovo cupolino con faro a led, display tft da 5”, nuovi Pirelli Scorpion Str da fuoristrada), e la naked 790 Duke, che ritorna rinnovata dai concessionari già a gennaio, forte di un’elettronica con tre riding mode, controllo di trazione e Abs sensibili all’angolo di piega e le luci a led.

In primavera sono attese le due Trk di Benelli, le 702 e 702 X, che affiancheranno la best seller degli ultimi due anni, la Trk 502. Le Trk 702 montano un bicilindrico di 698 cc capace di 76,2 cv e si differenziano per la maggior propensione all’off road della X che ha sella più alta, ruota anteriore da 19” invece che da 17”, e sospensioni con maggior escursione.

A cavallo tra 2022 e 2023 si segnalano poi due arrivi importanti: la Moto Guzzi V100 Mandello, la prima spinta dal nuovo bicilindrico “compact block”, con architettura a V trasversale di 90° e potenza di 115 cv, con due versioni, base a 15.500 euro ed S (più ricca) a 18mila euro; e la vincitrice del titolo di “regina di Eicma”, la Ducati Diavel V4: la muscle bike di Borgo Panigale passa dal bicilindrico al quattro cilindri Granturismo V4 da 168 cv ed è proposta a oltre 26mila euro.