Formula E 2023: tutto pronto per il debutto delle Gen3 nella stagione numero nove

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Una nuova pagina della Formula E viene scritta. La stagione nove introduce nuove normative, porta al debutto le monoposto di Gen3 ma non solo. Ci sono ovviamente novità nella composizione dei team. Vediamo tutto quello che c'è da sapere sulla prossima stagione.

Nuove norme: tutto quello che bisogna sapere

La prima grande novità per la prossima stagione è che le gare si svolgeranno in giri anziché in un periodo di tempo prestabilito. Per mantenere la coerenza con il passaggio ai giri, le interruzioni delle gare con Safety Car e Full Course Yellow saranno ora compensate con giri aggiuntivi, che sostituiranno la funzione aggiuntiva relativa al tempo di gara.Inoltre, grazie alla collaborazione con partner tecnologici strategici per sviluppare batterie e capacità di ricarica all'avanguardia, la batteria è in grado di ricevere 4 kWh di energia in 30 secondi. Una sosta obbligatoria di 30 secondi con Attack Charge durante un periodo predeterminato della gara sbloccherà due periodi avanzati della modalità Attack Mode da utilizzare più avanti nella gara, in cui la potenza erogata dalle auto da corsa Gen3 aumenterà da 300 kW a 350 kW.Attack Charge sarà testato in gare selezionate più avanti nella stagione 9. L’attuale formato Attack Mode, che prevede un potenziamento temporaneo della potenza attivato dai piloti durante la gara, verrà mantenuto nelle gare in cui Attack Charge non è implementato. Fanboost è stato interrotto e non sarà disponibile nella stagione 9.Infine, per avvicinare nuovi piloti, ogni squadra deve completare almeno due sessioni di prove libere durante la stagione con un pilota che non ha mai partecipato in precedenza al campionato.

Gen3: caratteristiche tecniche

Le performance della Gen3 rispetto alla precedente sono molto migliorate. L’auto può raggiungere una velocità massima di 0-100 km/h in meno di tre secondi e la velocità massima è di 320 km/h grazie al suo motore elettrico che eroga circa 350 kW (470 cv) con il doppio dell’efficienza di un motore a combustione interna equivalente.Inoltre, la Gen3 è in grado di raggiungere più del doppio della capacità rigenerativa con un nuovo propulsore anteriore e circa il 40% dell’energia utilizzata dalla frenata rigenerativa su una distanza di gara.

Formula E: gli impianti frenanti Brembo sulla Gen3



Per la quinta stagione consecutiva l'impianto frenante è fornito dall’azienda bergamasca Brembo.Al momento tutte le Gen3 sono provviste soltanto di impianto anteriore composto da disco in carbonio, pastiglie in carbonio e pinza a 4 pistoni ossidata in alluminio e ricavata dal pieno. Il disco ha una particolarità: si tratta di un disco pieno, senza fori rispetto a quello fornito alle Gen2.Tutte le vetture saranno inoltre fornite dal Brake by Wire, il sistema di frenata rigenerativa che ha lo scopo di gestire la frenata variando istantaneamente il contributo del freno dissipativo in funzione del contributo rigenerativo e di garantire il corretto bilanciamento di frenata.Un impianto che complessivamente, come dimensioni, risulta più piccolo rispetto all'impianto fornito alle Gen2 fino allo scorso anno. Infatti, l'impianto frenante anteriore della Gen3 pesa, per singolo corner ruota, poco meno di 2kg rispetto a quello della Gen2 che superava i 2,5 kg.

Team: sbarcano in Formula E Maserati e Cupra

La nuova stagione porta con sé anche novità tra gli undici team. Infatti, Maserati è il primo marchio italiano ad entrare in griglia con la monoposto battezzata Maserati Tipo Folgore, un nome che riprende quello della prima auto da competizione del Tridente (la Tipo 26 che debuttò nel 1926 alla Targa Florio) e Folgore, il nome della prima auto 100% elettrica della gamma. Ma non è l'unica novità. Infatti, anche Cupra, dopo le esperienze e i successi nel Fia Etcr e nell'Extreme E, ha deciso di rafforzare ulteriormente il suo impegno nel motorsport elettrico unendosi con Abt per competere nel campionato delle monoposto alla spina. Il team prende il nome di Abt Cupra Formula E.

Piloti: la nuova griglia

La griglia dei ventidue piloti si aggiorna. Il team Abt Cupra Formula E schiera Robin Frijns e Nico Mueller; Avalanche Andretti Formula E Jake Dennis e André Lotterer; Ds Penske Jean-Èric Vergne e Stoffe Vandoorne; Mahindra Racing Oliver Rowland e Lucas Di Grassi; Maserati Msg Racing Edoardo Mortara e Maximilian Günther; Neom McLaren Formula E Jake Hughes e René Rast; Noi 333 Racing Dan Ticktum e Sergio Sette Camara; Nissan Formula E Team Sache Fernandez e Norman Nato; Tag Heuer Porsche Formula E Team Pascal Wehrlein e Antonio Felix Da Costa.

Gare: il calendario

Sono sedici le gare in programma per la stagione numero nove:

14 gennaio a Mexico City27 e 28 gennaio Diriyah (2 round)11 febbraio Hyderabad 25 febbraio Cape Town25 marzo Sao Paulo22 e 23 aprile Berlino (2 round)6 maggio Monco 03 e 04 giugno Jakarta (2 round)24 giugno Portland 15 e 15 luglio Roma (2 round) 29 e 30 luglio Londra (2 round)