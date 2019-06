Formula E, arriva la sesta stagione: in gara anche Porsche e Mercedes

A differenza della stagione in corso i piloti non potranno attivare l'attack mode in regime di bandiera gialla o quando è in pista la Safety car.

Inoltre, per dare più importanza alla gestione dell'energia 1 kWh al minuto per l'intera durata del regime di Safety car o di bandiera gialla verrà sottratta dall'energia totale rimanente di ogni auto. Ci saranno anche più punti in palio nella stagione 2019/20, con un ulteriore punto assegnato al pilota più veloce nella fase a gruppi delle qualifiche.

Il pilota che ottiene la Pole si aggiudicherà altri tre punti e un punto verrà assegnato al pilota che realizza il giro più veloce tra i primi dieci della classifica finale.