Formula E: arrivano le monoposto Gen 2 Evo. Ecco le novità della stagione 2020/2021 Niente più passaruota per le Gen2 Evo. È questa una delle novità introdotte dalle norme per la stagione 2020/2021 del campionato di Formula E. di Giulia Paganoni

Iniziano già i fermenti per la stagione numero sette del campionato di Formula E che prevede alcuni aggiornamenti delle monoposto elettriche con l'introduzione della Gen2 Evo.

Nuove norme per la settima stagione

Nella stagione 2020/2021 farà il suo debutto la Gen2 Evo delle monoposto elettriche di Formula E. Verranno introdotte sostanzialmente due importanti novità: gli pneumatici Michelin da 18 pollici non avranno i passaruota di copertura e il telaio sarà inedito con modifiche agli alettoni anteriore e posteriore a l'aggiunta della “pinna di squalo” sopra al motore. Tutti i piloti useranno lo stesso telaio mentre ogni team sarà libero di progettare e sviluppare in autonomia sia i componenti elettrici che parti del powertrain.

Altre novità saranno svelate durante la presentazione ufficiale al Salone di Ginevra in programma per il 3 marzo.



Il nuovo look per Ds Automobiles

Intanto però, il team Ds Techeetah ha già svelato qualche immagine della monoposto elettrica che prenderà parte alla settima edizione del campionato.

Sotto la supervisione del Design Studio di DS Automobiles, il design della Gen2 Evo del team Ds Techeetah prevede il “lifting” immaginato per la stagione 7, ma conserva i codici in nero e oro della Ds E-Tense FE20. Con questo nuovo look che anticipa la futura livrea, la marca premium di groupe Psa, detentrice dei titoli di Formula E Piloti con Jean-Eric Vergne, e Team con Techeetah, rafforza l'espressione del suo savoir-faire tecnologico e del suo spirito innovativo.

Ricordiamo, infine, che tutta la ricerca e sviluppo fatta dal marchio premium francese nel campionato di Formula E viene poi mutuato nelle auto di serie, come la prima elettrica del segmento b-suv premium, Ds3 Crossback E-Tense che propone 320 km di autonomia dichiarati e l'ibrida plug-in Ds7 Crossback E-Tense 4x4 che dispone di tre motori (due elettrici) per una potenza totale di 300 cv.

