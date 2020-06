Formula E: ecco le anticipazioni per la stagione 2020/2021 Il calendario della settima stagione di Formula E prevede quattordici gare in dodici città

La Federazione Internazione dell'Automobile ha stabilito il calendario provvisorio della settima stagione (2020/2021) del campionato di delle monoposto elettriche che, come di consueto, verrà disputato su 14 gare in 12 città in tutto il mondo nella giornata del sabato (oltre a due doppie gare) a partire dal 16 gennaio 2021 da Santiago del Cile. Proseguendo poi con gli appuntamenti di Città del Messico (13 febbraio), Dirʿiyya in Arabia Saudita (26 e 27 febbraio), Sanya in Cina (13 marzo), Roma (10 aprile), Parigi (24 aprile), Monaco nel Principato di Montecarlo (8 maggio), Seoul (23 maggio), Berlino (19 giugno), New York (10 luglio) e Londra (24 e 25 luglio). In programma anche una gara il 5 giugno, ma ancora da confermare in quale città verrà disputata. Tutti confermati i 12 team, ciascuno dei quali schiererà due monoposto elettriche, mentre sul fronte dei piloti ci potrebbero essere novità nel corso delle prossime settimane.