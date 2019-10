Formula E, ecco la monoposto elettrica della sesta stagione Svelata la nuova veste della monoposto elettrica di casa Nissan realizzata per la sesta stagione del campionato di Formula E di Giulia Paganoni

2' di lettura

Al Salone di Tokyo, Nissan ha presentato la monoposto elettrica che prenderà parte alla sesta stagione del campionato di Formula E. La nuova livrea dell'auto rende omaggio al Giappone: i motivi di colore nero, bianco e rosso si ispirano ai tessuti dei kimono giapponesi, simboli tradizionale di longevità e fortuna. Inoltre, questi motivi e colori sono un fil rouge tra la tradizione giapponese e l'innovazione tecnologica.

Piloti, confermati Buemi e Rowland

I piloti Sebastien Buemi e Oliver Rowland torneranno al volante per il team Nissan e.dams. Ancora una volta, saranno i testimonial insieme alle vetture delle potenzialità delle tecnologie a zero emissioni di Nissan, diffondendo nel mondo la visione Nissan Intelligent Mobility. La squadra utilizzerà le competizioni anche come piattaforma di apprendimento per sviluppare le auto elettriche future per i clienti.

Tra i risultati più significativi dell'esordio di Nissan nella precedente stagione si annoverano: il secondo posto conquistato nel campionato, sei podi (nelle ultime cinque gare), sei pole position (il numero più alto tra tutti i team) e sedici qualificazioni complessive alla super pole con Buemi e Rowland, che hanno consentito a Nissan e.dams di posizionarsi come migliore team nelle qualificazioni. Nissan e.dams ha concluso in crescendo la stagione con la vittoria durante la gara conclusiva di New York.

Novità introdotte per la prossima stagione

Per la sesta stagione, Nissan ha sviluppato un nuovo propulsore, in linea con gli aggiornamenti del regolamento di gara che andrà a sostituire il doppio motore elettrico.