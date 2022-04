Formula E, Jaguar centra una doppietta storica nell’E-Prix di Roma

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Jaguar e il suo pilota di punta Mitch Evans grazie al doppio successo ottenuto sulle strade della Capitale nell'E-Prix di Roma, Mitch Evans entrano nella storia del team Jaguar TCS Racing e nella storia della Formula E, diventando il terzo pilota in assoluto a vincere un E-Prix in due giorni consecutivi. Roma sta diventando una seconda casa per Mitch Evans, che grazie alle due vittorie porta a tre i successi ottenuti in Italia. Dopo un'ottima sessione di qualifiche che ha visto i due piloti Jaguar rivaleggiare l'uno contro l'altro nel duello dei quarti di finale, Mitch Evans e Sam Bird si sono schierati sulla griglia di partenza rispettivamente in quarta e quinta posizione. Per la prima volta in questa stagione Evans si è affacciato alla soglia delle semifinali.

Evans sale al quarto posto della classifica piloti a 9 dalla testa

Nei primi dieci minuti di gara, Mitch Evans ha portato a termine un sorpasso decisivo su Jake Dennis che gli ha consentito di far parte dei piloti di testa. La sua gara è proseguita in modo impeccabile, superando André Lotterer e Jean-Éric Vergne fino a prendere il comando dell'E-Prix di Roma. Prima dell'entrata in pista della safety car, il neozelandese ha lottato con i piloti di testa per diversi giri. Un'intraprendente e la ritardata strategia nell'utilizzo dell'Attack Mode per la ricarica, unita ad un’eccellente efficienza della vettura, hanno consentito ad Evans di riconquistare il comando della gara e bissare la vittoria sulle strade di Roma. Mitch Evans con i due successi a Roma sale al quarto posto nella classifica piloti, a soli nove punti dalla testa.

Loading...

Nissan è stabilmente fra i brand protagonisti in Formula dal 2018

Non vedevano l’ora di gareggiare a Roma, perchè il team Nissan aveva dei bei ricordi legati alla scorsa stagione. E poi non poteva mancare Tommaso Volpe, il nuovo general manager Nissan Formula E che da romano a Roma giocava in casa. “Sono italiano e, quando vivevo qui, guidavo sulle stesse strade su cui abbiamo gareggiato, ma non così velocemente.” E ancora Volpe “Abbiamo cercato di sfruttare al meglio le prestazioni del propulsore Nissan Formula E Gen 2, che ci ha permesso il doppio piazzamento nella top 10 in Messico. Il team ha lavorato molto durante la pausa e puntiamo a migliorare i nostri risultati nelle prossimi tappe di F.E.”

Maximilian Guenther

Formula E è un ideale terreno di sperimentazione per le auto di serie

Nissan gareggia in Formula E per portare l’emozione e il divertimento dei veicoli elettrici a zero emissioni al grande pubblico. La partecipazione al campionato consente anche di sviluppare e migliorare le tecnologie EV per poi applicarle nelle auto destinate ai clienti. Il 2022 è un anno fondamentale per il processo di elettrificazione della gamma Nissan. Sono infatti in arrivo sul mercato 4 nuovi crossover elettrificati, a partire da Ariya, il primo crossover coupé Nissan 100% elettrico. Nuova icona della strategia EV Nissan, con autonomia fino a 500 km e una potenza di 306 cv, Ariya è dotata di e-4Orce, la più avanzata tecnologia di trazione integrale by Nissan.

L’elettrificazione al centro della strategia Nissan nei prossimi anni

A seguire quest’anno arriveranno anche Qashqai e-Power, equipaggiato con il moderno propulsore inventato e brevettato da Nissan, unico nel panorama automobilistico per il Juke Ibrido che viaggia fino all'80% del tempo in modalità EV in città, dove i consumi si riducono del 40%, e il nuovo X-Trail l'unico suv a 7 posti ibrido non plug-in e il solo modello della gamma Nissan che abbina le tecnologie innovative e-Power ed e-4Orce. Grazie a questi lanci nel 2023 Nissan offrirà la gamma di crossover elettrificati più completa attualmente del mercato, oltre alla disponibilità di un’ampia offerta di opzione elettrificate su tutte le autovetture oggi in gamma.