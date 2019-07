Formula E New York / Bosch partner di FE lancia a NY la swarm intelligence

Se lo stress fa invecchiare le batterie ancora più velocemente è altrettanto vero quello che i genetisti hanno dimostrato molto tempo fa essere valido per il corpo umano, vale anche per le celle delle batterie dei veicoli elettrici. Infatti più le batterie invecchiano, più diminuiscono prestazioni, capacità e autonomia del veicolo. Per fare in modo che le batterie durino di più, Bosch sta sviluppando nuovi servizi cloud che si affiancano ai singoli sistemi di gestione della batteria dei veicoli. Si tratta di interventi anticipato al Gp di New York che potrebbero ridurre l'usura delle batteria fino ad un massimo di oltre il 20%.