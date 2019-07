Formula E New York / Il boss di FE Alejandro Agag nominato presidente

La serie full electric eleggerà un nuovo ceo nei prossimi mesi, secondo una dichiarazione del boss di F.E. Alejandro Agag. Lo stesso Agag ed il presidente della FIA, Jean Todt, hanno ideato la Formula E nel 2011, mentre la prima gara si è stata disputata tre anni più tardi, nel 2014, a Pechino. “E' ora di aprire una nuova fase per la Formula E che fra l'altro è nel suo momento migliore. In qualità di presidente, sarò in una posizione ottimale per aiutare il nuovo ceo e il nostro gruppo dirigenziale a continuare a far crescere questo campionato che credo che sia il futuro delle corse automobilistiche”.