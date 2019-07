Formula E New York / Fra le new entry 2019-2020 il GP di Seul in Corea

La prossima stagione di Formula E sarà la più lunga di sempre, con ben 14 gare che si svolgeranno in 12 diverse città di 4 diversi continenti. Si comincerà il 22 di novembre in Arabia Saudita, per poi proseguire a Santiago del Cile, Città del Messico e Hong Kong. Confermato l'ePrix di Roma ad aprile che resterà la prima gara europea della prossima stagione, mentre a maggio la Formula E volerà per la prima volta a Seoul. Il doppio appuntamento di fine campionato, invece, si svolgerà a Londra con date già fissate per una doppia gara doppio per il 25 e 26 luglio 2020.