Formula E New York / Lotterer l'altro pilota DS protagonista in Formula E

“La DS E-Tense FE19 non è soltanto una vettura bella da vedere, ma è anche fantastica da guidare. Anche se la stagione è stata un pò complicata per me sono felice di aver contribuito alla vittoria del titolo costruttori del team DS-Techeetah. Per l'anno prossimo voglio fare meglio e magari vincere il titolo piloti, col supporto del mio compagna di squadra Vergne. La nostra è una squadra molto forte e sento che possiamo fare in futuro altre grandi cose. L'esperienza in Formula E mi ha fatto capire quanto sia importante lavorare insieme e per un obiettivo comune” questo il bilancio 2019 di André Lotterer.