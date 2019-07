Formula E New York / Porsche gira con Taycan sul circuito di New York

Come parte del gran finale del campionato di Formula E svoltosi a New York, la Casa di Stoccarda ha mostrato le potenzialità della Taycan la berlina elettrica ormai pronta al debutto completando diversi giri veloci sul circuito di gara. Alla guida il driver Neel Jani, mentre i giri veloci percorsi a New York rappresentano l'evento finale del Porsche Triple Demo Run. Un prototipo di Taycan ha fatto così tre apparizioni in tre continenti nel giro di tre settimane, visitando Cina, Gran Bretagna e Stati Uniti, ovvero tre fra i più importanti mercati di vendita per la prima vettura sportiva interamente elettrica di Porsche.